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Купить вилла в Специя, Италия

Lerici
5
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8 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Lerici, Италия
Вилла 5 спален
Lerici, Италия
6 Количество комнат 240 м²
€ 7,000,000
SIR-150515-2. Вилла с садом в городе Леричи Средиземноморский сад более 7000 кв. метров окру…
Вилла 5 спаленв Levanto, Италия
Вилла 5 спален
Levanto, Италия
6 Количество комнат 116 м²
€ 1,350,000
KK-020317-4. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛевантоВилла находится в национальном парк…
Вилла 5 спаленв Вернацца, Италия
Вилла 5 спален
Вернацца, Италия
6 Количество комнат 120 м²
€ 1,700,000
KK-070715-2. Вилла в национальном парке Чинкве-Терре ИталияВилла 120квм жилой площади + тер…
Вилла 4 спальнив Lerici, Италия
Вилла 4 спальни
Lerici, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 5,200,000
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
Виллав Lerici, Италия
Вилла
Lerici, Италия
230 м²
€ 1,600,000
KK-100317. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛеричиВилла основная в 160квм + прилегающая …
Вилла 3 спальнив Lerici, Италия
Вилла 3 спальни
Lerici, Италия
4 Количество комнат 200 м²
€ 2,600,000
KK-190317. Новая вилла модерн в Леричи. ЛигурияВ Леричи продается Вилла "Venere Azzurra" пос…
Вилла 2 спальнив Bonassola, Италия
Вилла 2 спальни
Bonassola, Италия
3 Количество комнат 250 м²
€ 1,350,000
KK-280817-1. Вилла 250квм с бассейном и садом в 2000квмВ продаже вилла 250квм с бассейном и …
Вилла 5 спаленв Fiascherino, Италия
Вилла 5 спален
Fiascherino, Италия
3 ванных комнат 200 м²
€ 2,000,000
Расположенная на одной из типичных лигурийских террас, спускающихся к морю, в природном парк…

Параметры недвижимости в Специя, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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