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Купить пентхаус в Специя, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальнив Levanto, Италия
Пентхаус 3 спальни
Levanto, Италия
4 ванных комнат
€ 3,890,000
Уютная квартира 209 кв.м (плюс прачечная 38 кв.м и тройное крытое парковочное место). Пентха…

Параметры недвижимости в Специя, Италия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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