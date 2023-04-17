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Купить недвижимость с видом на горы в Специя, Италия

Lerici
6
Сарцана
4
1 объект найдено
Дом 2 спальнив Специя, Италия
Дом 2 спальни
Специя, Италия
5 Количество комнат 107 м² 1/3 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты в вилле на три семьи с видом на залив Ла Специя. Планировка: большая открытая г…

Параметры недвижимости в Специя, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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