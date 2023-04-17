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Купить дом с бассейном в Специя, Италия

Lerici
5
Сарцана
4
1 объект найдено
Дом 4 спальнив Специя, Италия
Дом 4 спальни
Специя, Италия
700 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Эта элитная недвижимость в Италии расположена на холме рядом с городом Специя, вилла на море…

Параметры недвижимости в Специя, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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