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Купить дом с видом на море в Специя, Италия

Lerici
5
Сарцана
4
3 объекта найдено
Дом 4 спальнив Специя, Италия
Дом 4 спальни
Специя, Италия
9 Количество комнат 228 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
МОНТЕРОССО-АЛЬ-МАРЕ (ЛА СПЕЦИЯ) // ВИЛЛА 115 КВ.М // УЧАСТОК 2500 КВ.М // 4 СПАЛЬНИ // 4 ВАН…
Дом 2 спальнив Специя, Италия
Дом 2 спальни
Специя, Италия
5 Количество комнат 107 м² 1/3 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты в вилле на три семьи с видом на залив Ла Специя. Планировка: большая открытая г…
Дом 4 спальнив Специя, Италия
Дом 4 спальни
Специя, Италия
700 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Эта элитная недвижимость в Италии расположена на холме рядом с городом Специя, вилла на море…

Параметры недвижимости в Специя, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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