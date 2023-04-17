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Купить квартиру в Специя, Италия

Lerici
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3 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Levanto, Италия
Квартира 3 спальни
Levanto, Италия
4 Количество комнат 170 м²
€ 1,050,000
KK-280416-17. Апартаменты на прадажу в городке Леванто. СпецияАпартаменты 120квм + 50квм тер…
Квартира 3 спальнив Lerici, Италия
Квартира 3 спальни
Lerici, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 530,000
PO-210417. Италия. Город Леричи. Квартира 140 кв.мИталия. Город Леричи Предлагаем рассмотре…
Пентхаус 3 спальнив Levanto, Италия
Пентхаус 3 спальни
Levanto, Италия
4 ванных комнат
€ 3,890,000
Уютная квартира 209 кв.м (плюс прачечная 38 кв.м и тройное крытое парковочное место). Пентха…

Параметры недвижимости в Специя, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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