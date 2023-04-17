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Купить недвижимость в Специя, Италия

Lerici
6
Сарцана
4
18 объектов найдено
Вилла 5 спаленв Lerici, Италия
Вилла 5 спален
Lerici, Италия
6 Количество комнат 240 м²
€ 7,000,000
SIR-150515-2. Вилла с садом в городе Леричи Средиземноморский сад более 7000 кв. метров окру…
Вилла 5 спаленв Levanto, Италия
Вилла 5 спален
Levanto, Италия
6 Количество комнат 116 м²
€ 1,350,000
KK-020317-4. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛевантоВилла находится в национальном парк…
Вилла 5 спаленв Вернацца, Италия
Вилла 5 спален
Вернацца, Италия
6 Количество комнат 120 м²
€ 1,700,000
KK-070715-2. Вилла в национальном парке Чинкве-Терре ИталияВилла 120квм жилой площади + тер…
Вилла 4 спальнив Lerici, Италия
Вилла 4 спальни
Lerici, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 5,200,000
KK-280416-8. Вилла класса люкс, расположенная в городке в ЛеричиВилла класса люкс, расположе…
Квартира 3 спальнив Levanto, Италия
Квартира 3 спальни
Levanto, Италия
4 Количество комнат 170 м²
€ 1,050,000
KK-280416-17. Апартаменты на прадажу в городке Леванто. СпецияАпартаменты 120квм + 50квм тер…
Вилла 3 спальнив Lerici, Италия
Вилла 3 спальни
Lerici, Италия
4 Количество комнат 200 м²
€ 2,600,000
KK-190317. Новая вилла модерн в Леричи. ЛигурияВ Леричи продается Вилла "Venere Azzurra" пос…
Виллав Lerici, Италия
Вилла
Lerici, Италия
230 м²
€ 1,600,000
KK-100317. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛеричиВилла основная в 160квм + прилегающая …
Квартира 3 спальнив Lerici, Италия
Квартира 3 спальни
Lerici, Италия
4 Количество комнат 140 м²
€ 530,000
PO-210417. Италия. Город Леричи. Квартира 140 кв.мИталия. Город Леричи Предлагаем рассмотре…
Вилла 2 спальнив Bonassola, Италия
Вилла 2 спальни
Bonassola, Италия
3 Количество комнат 250 м²
€ 1,350,000
KK-280817-1. Вилла 250квм с бассейном и садом в 2000квмВ продаже вилла 250квм с бассейном и …
Дом 4 спальнив Специя, Италия
Дом 4 спальни
Специя, Италия
9 Количество комнат 228 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
МОНТЕРОССО-АЛЬ-МАРЕ (ЛА СПЕЦИЯ) // ВИЛЛА 115 КВ.М // УЧАСТОК 2500 КВ.М // 4 СПАЛЬНИ // 4 ВАН…
Дом 2 спальнив Специя, Италия
Дом 2 спальни
Специя, Италия
5 Количество комнат 107 м² 1/3 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты в вилле на три семьи с видом на залив Ла Специя. Планировка: большая открытая г…
Дом 4 спальнив Специя, Италия
Дом 4 спальни
Специя, Италия
700 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Эта элитная недвижимость в Италии расположена на холме рядом с городом Специя, вилла на море…
Пентхаус 3 спальнив Levanto, Италия
Пентхаус 3 спальни
Levanto, Италия
4 ванных комнат
€ 3,890,000
Уютная квартира 209 кв.м (плюс прачечная 38 кв.м и тройное крытое парковочное место). Пентха…
Вилла 5 спаленв Fiascherino, Италия
Вилла 5 спален
Fiascherino, Италия
3 ванных комнат 200 м²
€ 2,000,000
Расположенная на одной из типичных лигурийских террас, спускающихся к морю, в природном парк…
Дом 5 спаленв Сарцана, Италия
Дом 5 спален
Сарцана, Италия
400 м²
€ 2,000,000
Роскошный дом расположен в курортном городе Сарцана, Лигурия.  Вилла окружён ухоженным садом…
Дом 5 спаленв Сарцана, Италия
Дом 5 спален
Сарцана, Италия
240 м²
€ 1,300,000
Прекрасный дом находится в городе Сарцана, Лигурия. Центр расположен всего в 3 км. Из виллы,…
Дом 3 спальнив Сарцана, Италия
Дом 3 спальни
Сарцана, Италия
180 м²
€ 1,000,000
Уютный дом расположен на холме в курортном городе Сарцана, Лигурия. Из виллы открывается рос…
Дом 7 спаленв Сарцана, Италия
Дом 7 спален
Сарцана, Италия
280 м²
€ 950,000
Симпатичный дом расположен неподалеку от центра Сарцаны, Лигурия. Сарцана красивый город, ко…

Параметры недвижимости в Специя, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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