Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Трентино - Альто-Адидже
  4. Больцано - Боцен
  5. Salten-Schlern - Salto-Sciliar

Купить недвижимость с видом на горы в Kastelruth - Castelrotto, Италия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 9 комнатв Терни, Италия
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Коттедж, примыкающий к другому объекту, подлежит внутренней реструктуризации. Начат в 1991 г…
Вилла 5 спаленв Ghiffa, Италия
Вилла 5 спален
Ghiffa, Италия
6 Количество комнат
€ 1,600,000
ISM-060417-8. Великолепный особняк с бассейномВ городе Гиффа, который является одним из хар…
Дом 5 спаленв Сарцана, Италия
Дом 5 спален
Сарцана, Италия
240 м²
€ 1,173,597
Прекрасный дом находится в городе Сарцана, Лигурия. Центр расположен всего в 3 км. Из виллы,…
Квартира 3 спальнив Бордигера, Италия
Квартира 3 спальни
Бордигера, Италия
4 Количество комнат 92 м²
€ 350,000
KK-3T34. Новая трехкомнатная квартира у моря в Италии. БордигераВ центре уютного курора Запа…
Вилла 6 спаленв Manerba del Garda, Италия
Вилла 6 спален
Manerba del Garda, Италия
11 Количество комнат 2 ванных комнат 441 м²
€ 1,950,000
Примерно в двухстах метрах от великолепного пляжа городка Манерба, в элитном и эксклюзивном …
Дом 3 спальнив Cianciana, Италия
Дом 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат 200 м²
€ 53,749
  Panoramic townhouse in Via Caltagirone in the heart of the Historic Town Centre of…
Дом 15 комнатв Терни, Италия
Дом 15 комнат
Терни, Италия
15 Количество комнат 600 м²
Цена по запросу
Участок из 1000 квадратных метров здания ( возможность разделения на две единицы ) напротив …
Вилла 4 спальнив Moniga del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Moniga del Garda, Италия
5 Количество комнат 400 м²
€ 1,500,000
VB-VGar5. Вилла с видом на озеро в Монига-дель-Гарда Вилла расположена в спокойной и зеленой…
Вилла 3 спальнив Siculiana, Италия
Вилла 3 спальни
Siculiana, Италия
2 ванных комнат 100 м²
€ 405,807
Панорамная вилла у моря, всего в 350 метрах от моря. Вилла занимает площадь ок. 100 м² и сос…
Дом 8 комнатв Morichella, Италия
Дом 8 комнат
Morichella, Италия
8 Количество комнат 300 м²
Цена по запросу
Сельский дом в хорошем состоянии с закрытым внутренним двором около 5000 кв.м. Структура из …
Вилла 5 спаленв Brienno, Италия
Вилла 5 спален
Brienno, Италия
6 Количество комнат 550 м²
€ 8,200,000
VB-23456. Вилла на первой линии в БриенноРоскошная вилла полностью отреставрирована в 2012 г…
Таунхаус 3 спальнив Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Таунхаус 3 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 108 м²
€ 360,000
Таунхаус в двухквартирном доме в новой резиденции с панорамным видом на горы. Жилая площадь …

Параметры недвижимости в Kastelruth - Castelrotto, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти