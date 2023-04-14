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Купить недвижимость с бассейном в Империя, Италия

Сан-Ремо
115
Бордигера
56
Империя
7
Вентимилья
4
3 объекта найдено
Дом 4 спальнив Империя, Италия
Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Квартира 2 спальнив Ospedaletti, Италия
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
3 Количество комнат 75 м²
€ 330,000
KK-1T20. Апартаменты с террасой и захватывающим дух видом на мореВ одном из самых лучших и н…
Вилла 4 спальнив Сан-Ремо, Италия
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 ванных комнат 347 м²
€ 2,100,000
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Параметры недвижимости в Империя, Италия

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