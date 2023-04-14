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Realting.com
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Лигурия
Империя
Купить недвижимость с видом на море в Империя, Италия
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21 объект найдено
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Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Вилла 4 спальни
Сан-Ремо, Италия
5 ванных комнат
347 м²
€ 2,100,000
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Вилла 4 спальни
Vallebona, Италия
3 ванных комнат
350 м²
€ 650,000
Вилла в Лигурии расположена в красивом живописном месте, среди зеленых холмов, с фантастичес…
Дом
Сан-Ремо, Италия
3 м²
€ 550,000
Симпатичный дом располагается на популярном курорте Сан – Ремо, Лигурия. Вилла построена из …
Вилла
Сан-Ремо, Италия
€ 2,178,000
Прекрасная вилла, с видом на море, расположена в 10 минутах от Алассио, в 30 минутах от Сан …
Вилла
Империя, Италия
2 м²
€ 979,000
Симпатичная, недавно посторенная вилла , окружена садом, площадью 1600 кв.м. Расположен в в…
Квартира
Империя, Италия
2 м²
€ 700,000
Симпатичный апартамент расположен в курортном городе Диано Марина, Лигурия. Пляж расположен …
Квартира
Сан-Ремо, Италия
2 м²
€ 350,000
Современный апартамент располагается в Сан-Ремо, Лигурия. Сан-Ремо один из самых шикарных ку…
Квартира
Сан-Ремо, Италия
2 м²
€ 350,000
Потрясающий новый апартамент находится на популярном фешенебельном курорте Сан-Ремо, Лигурия…
Квартира
Сан-Ремо, Италия
1 м²
€ 290,000
Симпатичный апартамент располагается на престижном курорте Сан-Ремо, Лигурия. Квартира наход…
Квартира
Сан-Ремо, Италия
1 м²
€ 215,000
Сан – Ремо, красивый апартамент с небольшим садиком. Из квартиры открывается частичный вид н…
Квартира
Сан-Ремо, Италия
2 м²
€ 198,000
Сан – Ремо, апартамент в отличном состоянии. Располагается в центре города, неподалеку от вс…
Квартира
Сан-Ремо, Италия
1 м²
€ 185,000
Сан – Ремо, уютный апартамент в новом комплексе. Из квартиры открывается красивый вид на мор…
Пентхаус 2 спальни
Бордигера, Италия
130 м²
€ 1,800,000
Роскошный апартамент расположен в Бордигере, Лигурия. Здание оснащено лифтом. Дом окружен са…
Вилла 6 спален
Империя, Италия
260 м²
€ 1,400,000
Прекрасная вилла на курорте Санто-Стефано-аль-Маре, Лигурия. Дом находится на первой линии м…
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
742 м²
€ 2,000,000
Очаровательная вилла площадью 742 кв.м. расположена Сан-Ремо, Лигурия, на участке площадью…
Вилла 3 спальни
Империя, Италия
220 м²
€ 1,200,000
Современная вилла расположена в Империи, Лигурия. Двухэтажный дом, площадью 220 кв. м, был п…
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
110 м²
€ 510,000
Прекрасный апартамент расположен на знаменитом курорте Сан – Ремо, Лигурия. Площадь квартиры…
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
100 м²
€ 350,000
Прекрасный апартамент находится в курортном городе Сан-Ремо, Лигурия. Всего в нескольких ме…
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
83 м²
€ 109,000
Прекрасный апартамент неподалеку от центра города Сан-Ремо, Лигурия. Всего в 300 метрах от п…
Квартира 1 спальня
Сан-Ремо, Италия
27 м²
€ 85,000
Симпатичный апартамент располагается в самом центре курортного города Сан-Ремо, Лигурия. Все…
Параметры недвижимости в Империя, Италия
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