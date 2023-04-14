Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Лигурия
Империя
Пентхаусы
Купить пентхаус с бассейном в Империя, Италия
Бордигера
1
Пентхаус
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 5 комнат
Campofilone, Италия
5 Количество комнат
110 м²
Цена по запросу
Квартира в центре 110 квадратных метров плюс балконы и гараж Второй этаж без лифта Три спаль…
Таунхаус 3 спальни
Cianciana, Италия
2 ванных комнат
100 м²
€ 21,712
&NBSP;Трехэтажный таунхаус общей площадью около 100 кв. М., Дом готов к переезду сразу. Дом …
Вилла
Toscolano Maderno, Италия
294 м²
€ 1,550,000
GA-V001428. Вилла с ремонтом на берегу озера в Тосколано-МадерноРасположенный прямо на главн…
Квартира 1 спальня
Бордигера, Италия
2 Количество комнат
72 м²
€ 195,000
LH-3B70. Квартира в продаже в БордигереКупить недорогую/квартиру у моря в Бордигере, Лигурия…
Квартира 3 спальни
Desenzano del Garda, Италия
4 Количество комнат
350 м²
€ 2,500,000
ABI-1137A. Великолепный аттик с просторными террасами и превосходным панорамным видом на озе…
Квартира 2 спальни
Silvi, Италия
3 Количество комнат
120 м²
€ 115,000
ЕС-141019-1. Просторный апартамент площадью 120 кв.м.В живописном регионе Абруццо (одним из …
Квартира 2 спальни
Cavernago, Италия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 280,000
Трёхкомнатная квартира-дуплекс, расположенная в комфортабельной резиденции в 100 м от озера …
Квартира 2 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 265,000
Apartment of about 85 square meters in Como, Valduce area. Located on a raised ground floor,…
Квартира 2 спальни
Рим, Италия
3 Количество комнат
100 м²
€ 4,500,000
AG-220916-7. Престижный двухуровневый пентхаусМы предлагаем на продажу престижный двухуровне…
Дом 3 спальни
Villa, Италия
3 ванных комнат
270 м²
€ 450,000
Двухэтажный дом расположен на холме в живописном месте городка Теоло, в самом центре региона…
Вилла 2 спальни
Belgirate, Италия
3 Количество комнат
150 м²
€ 450,000
PL-PR-C02. Каменный дом с видом на озероВ одном из самых красивейших и живописнейших мест оз…
Вилла 4 спальни
Moniga del Garda, Италия
5 Количество комнат
385 м²
€ 2,400,000
ABI-1264A . Современная вилла на озере ГардаНовая, современного архитектурного стиля вилла с…
Параметры недвижимости в Империя, Италия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты