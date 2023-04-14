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Купить пентхаус с видом на море в Империя, Италия

Бордигера
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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальнив Бордигера, Италия
Пентхаус 2 спальни
Бордигера, Италия
130 м²
€ 1,800,000
Роскошный апартамент расположен в Бордигере, Лигурия. Здание оснащено лифтом. Дом окружен са…

Параметры недвижимости в Империя, Италия

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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