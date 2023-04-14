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Купить дом возле озера в Империя, Италия

Сан-Ремо
32
Бордигера
21
Империя
6
Вентимилья
2
2 объекта найдено
Дом 5 спаленв Cervo, Италия
Дом 5 спален
Cervo, Италия
300 м²
€ 1,200,000
Прекрасный дом расположен в Мергаццо, неподалеку от берега одноименного озера, Пьемонт. Вилл…
Вилла 3 спальнив Cervo, Италия
Вилла 3 спальни
Cervo, Италия
260 м²
€ 900,000
Прекрасная вилла находится в Виньоне, Пьемонт. Дом, площадью 260 кв. м, окружен садом, площа…

Параметры недвижимости в Империя, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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