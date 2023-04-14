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Купить квартиру с видом на море в Империя, Италия

Сан-Ремо
83
Бордигера
35
Вентимилья
2
Империя
1
Квартира В архив
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12 объектов найдено
Квартирав Империя, Италия
Квартира
Империя, Италия
2 м²
€ 700,000
Симпатичный апартамент расположен в курортном городе Диано Марина, Лигурия. Пляж расположен …
Квартирав Сан-Ремо, Италия
Квартира
Сан-Ремо, Италия
2 м²
€ 350,000
Современный апартамент располагается в Сан-Ремо, Лигурия. Сан-Ремо один из самых шикарных ку…
Квартирав Сан-Ремо, Италия
Квартира
Сан-Ремо, Италия
2 м²
€ 350,000
Потрясающий новый апартамент находится на популярном фешенебельном курорте Сан-Ремо, Лигурия…
Квартирав Сан-Ремо, Италия
Квартира
Сан-Ремо, Италия
1 м²
€ 290,000
Симпатичный апартамент располагается на престижном курорте Сан-Ремо, Лигурия. Квартира наход…
Квартирав Сан-Ремо, Италия
Квартира
Сан-Ремо, Италия
1 м²
€ 215,000
Сан – Ремо, красивый апартамент с небольшим садиком. Из квартиры открывается частичный вид н…
Квартирав Сан-Ремо, Италия
Квартира
Сан-Ремо, Италия
2 м²
€ 198,000
Сан – Ремо, апартамент в отличном состоянии. Располагается в центре города, неподалеку от вс…
Квартирав Сан-Ремо, Италия
Квартира
Сан-Ремо, Италия
1 м²
€ 185,000
Сан – Ремо, уютный апартамент в новом комплексе. Из квартиры открывается красивый вид на мор…
Пентхаус 2 спальнив Бордигера, Италия
Пентхаус 2 спальни
Бордигера, Италия
130 м²
€ 1,800,000
Роскошный апартамент расположен в Бордигере, Лигурия. Здание оснащено лифтом. Дом окружен са…
Квартира 2 спальнив Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
110 м²
€ 510,000
Прекрасный апартамент расположен на знаменитом курорте Сан – Ремо, Лигурия. Площадь квартиры…
Квартира 2 спальнив Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
100 м²
€ 350,000
Прекрасный апартамент находится в  курортном городе Сан-Ремо, Лигурия. Всего в нескольких ме…
Квартира 2 спальнив Сан-Ремо, Италия
Квартира 2 спальни
Сан-Ремо, Италия
83 м²
€ 109,000
Прекрасный апартамент неподалеку от центра города Сан-Ремо, Лигурия. Всего в 300 метрах от п…
Квартира 1 спальняв Сан-Ремо, Италия
Квартира 1 спальня
Сан-Ремо, Италия
27 м²
€ 85,000
Симпатичный апартамент располагается в самом центре курортного города Сан-Ремо, Лигурия. Все…

Параметры недвижимости в Империя, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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