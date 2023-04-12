Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Дома

Купить дом с бассейном в Италии

виллы
1482
замки
6
коттеджи
2
особняки
2
шале
6
таунхаусы
143
дуплексы
3
125 объектов найдено
Дом 10 спаленв Парма, Италия
Дом 10 спален
Парма, Италия
10 Количество комнат 800 м² Количество этажей 5
€ 1,290,000
Это историческое поместье находится в панорамном месте на холмах Пармы, откуда открывается в…
Дом 8 спаленв Асколи-Пичено, Италия
Дом 8 спален
Асколи-Пичено, Италия
18 Количество комнат 650 м² Количество этажей 5
€ 680,000
Асколи-Пичено (Марке) // Вилла 650 кв.м. // 18 комнат // 8 спален // 6 ванных комнат // Ками…
Дом 5 спаленв Ломбардия, Италия
Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
7 Количество комнат 550 м² Количество этажей 4
€ 1,800,000
Вилла недалеко от центра города Комо, в престижном жилом районе, с удобной возможностью быст…
Дом 8 спаленв Сиена, Италия
Дом 8 спален
Сиена, Италия
14 Количество комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Этот фермерский дом с бассейном и пристройкой расположен в непосредственной близости от Каст…
Дом 4 спальнив Империя, Италия
Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Дом 5 спаленв Асколи-Пичено, Италия
Дом 5 спален
Асколи-Пичено, Италия
10 Количество комнат 1 100 м² Количество этажей 3
€ 2,200,000
Асколи-Пичено (Марке) // 1 100 кв.м. Вилла // 70 кв.м. Пристройка // 5500 кв.м. Сад // 300 к…
Дом 5 спаленв Италия, Италия
Дом 5 спален
Италия, Италия
3 Количество комнат 750 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Элегантная историческая вилла расположена в муниципалитете Торно с захватывающим видом на оз…
Дом 20 комнатв Италия, Италия
Дом 20 комнат
Италия, Италия
20 Количество комнат 1 125 м² Количество этажей 4
Цена по запросу
Вилла ";Марина"; - это элегантная вилла в стиле модерн на берегу моря (первая береговая лини…
Домв Лукка, Италия
Дом
Лукка, Италия
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла 16 века на холмах Лукки в солнечной Тоскане. Вилла была построена в середине шестнад…
Дом 5 спаленв Италия, Италия
Дом 5 спален
Италия, Италия
24 Количество комнат 555 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Дзоальи // 555 кв. м // 280 кв. м террасы // 5 спален // 8 ванных комнат // парковочные мест…
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 320 м²
€ 1,850,000
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
Вилла 5 спаленв Комо, Италия
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 11,000,000
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 110 м²
€ 340,000
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
Вилла 2 спальнив Peschiera del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат 136 м²
€ 400,000
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
Вилла 3 спальнив Pulciano, Италия
Вилла 3 спальни
Pulciano, Италия
4 Количество комнат 85 м²
€ 380,000
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
Вилла 4 спальнив Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 3,900,000
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
Вилла 3 спальнив Комо, Италия
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат 246 м²
€ 496,000
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строит…
Вилла 3 спальнив Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
4 Количество комнат 317 м²
€ 980,000
GA-V000903. ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ В ПАДЕНГЕ-СУЛЬ-ГАРДАРасположенная в крас…
Вилла 4 спальнив Mamujada Mamoiada, Италия
Вилла 4 спальни
Mamujada Mamoiada, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 700,000
VB-71000. Вилла с большим земельным участком в 500 метрах от моряСардиния, провинция Нуоро в…
Виллав Montorfano, Италия
Вилла
Montorfano, Италия
350 м²
€ 1,300,000
VB-11107. Вилла Belvedere в Монторфано Монторфано - великолепный городок в районе Комо (окол…
Вилла 5 спаленв Castelletto sopra Ticino, Италия
Вилла 5 спален
Castelletto sopra Ticino, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 3,000,000
VB-11105. Вилла Таранто в Национальном парке Тичино на озере Маджоре Недвижимость прекрасно …
Вилла 4 спальнив San Felice del Benaco, Италия
Вилла 4 спальни
San Felice del Benaco, Италия
5 Количество комнат 475 м²
€ 800,000
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
Вилла 4 спальнив Cernobbio, Италия
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат 300 м²
€ 3,800,000
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
Вилла 5 спаленв Комо, Италия
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 12,500,000
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
Вилла 5 спаленв Dizzasco, Италия
Вилла 5 спален
Dizzasco, Италия
6 Количество комнат 890 м²
€ 3,500,000
PL-PR-P09. Озеро Комо. Великолепная недвижимость с неповторимым видомНа берегу озера Комо вы…
Виллав Pietraferrazzana, Италия
Вилла
Pietraferrazzana, Италия
430 м²
€ 180,000
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
Дом 4 спальнив Ломбардия, Италия
Дом 4 спальни
Ломбардия, Италия
10 Количество комнат 555 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Эта современная вилла на озере Гарда спроектирована всемирно известными архитекторами и диза…
Дом 5 спаленв Ломбардия, Италия
Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
10 Количество комнат 690 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла расположена в Гардоне Ривьера, в провинции Бреши, в регионе Ломбардия. Эта вилла с сов…
Дом 6 спаленв Италия, Италия
Дом 6 спален
Италия, Италия
500 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Леричи // Вилла 500 кв.м. // 2000 кв.м. сад // 6 спален // 6 ванных комнат // веранда // бас…
Дом 12 спаленв Гроссето, Италия
Дом 12 спален
Гроссето, Италия
21 Количество комнат 650 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта трехуровневая вилла с видом на море расположена в Монте-Арджентарио, рядом с Порто Санто…

Регионы с недвижимостью на продажу

Arzachena
Эмилия-Романья
Калабрия
Arona
Sirmione
Флоренция
Salo
San Martino di Lupari
Апулия
Лекко
Comunita Montana Valli del Verbano
Peschiera del Garda
Porto Recanati
Алассио
Giulianova
Анцио
Tortoreto
San Siro
Милан
Сиена

Параметры недвижимости в Италии

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти