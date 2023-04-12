Купить дом с бассейном в Италии

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Дом 10 спален
Парма, Италия
10 Количество комнат
800 м²
Количество этажей 5
€ 1,290,000
Это историческое поместье находится в панорамном месте на холмах Пармы, откуда открывается в…
Дом 8 спален
Асколи-Пичено, Италия
18 Количество комнат
650 м²
Количество этажей 5
€ 680,000
Асколи-Пичено (Марке) // Вилла 650 кв.м. // 18 комнат // 8 спален // 6 ванных комнат // Ками…
Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
7 Количество комнат
550 м²
Количество этажей 4
€ 1,800,000
Вилла недалеко от центра города Комо, в престижном жилом районе, с удобной возможностью быст…
Дом 8 спален
Сиена, Италия
14 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Этот фермерский дом с бассейном и пристройкой расположен в непосредственной близости от Каст…
Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Дом 5 спален
Асколи-Пичено, Италия
10 Количество комнат
1 100 м²
Количество этажей 3
€ 2,200,000
Асколи-Пичено (Марке) // 1 100 кв.м. Вилла // 70 кв.м. Пристройка // 5500 кв.м. Сад // 300 к…
Дом 5 спален
Италия, Италия
3 Количество комнат
750 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Элегантная историческая вилла расположена в муниципалитете Торно с захватывающим видом на оз…
Дом 20 комнат
Италия, Италия
20 Количество комнат
1 125 м²
Количество этажей 4
Цена по запросу
Вилла ";Марина"; - это элегантная вилла в стиле модерн на берегу моря (первая береговая лини…
Дом
Лукка, Италия
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла 16 века на холмах Лукки в солнечной Тоскане. Вилла была построена в середине шестнад…
Дом 5 спален
Италия, Италия
24 Количество комнат
555 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Дзоальи // 555 кв. м // 280 кв. м террасы // 5 спален // 8 ванных комнат // парковочные мест…
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат
320 м²
€ 1,850,000
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 11,000,000
MV-221122-5. Шикарная вилла нового строительства у озера КомоВилла продается на берегу озера…
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
110 м²
€ 340,000
GH-SV00079. Прекрасный таунхаус с террасой и бассейномВ районе Сан-Бенедетто-ди-Лугана, в хо…
Вилла 2 спальни
Peschiera del Garda, Италия
3 Количество комнат
136 м²
€ 400,000
GH-SV00044. Изящный таунхаус с большой террасой на крышеВ нескольких минутах езды от центра …
Вилла 3 спальни
Pulciano, Италия
4 Количество комнат
85 м²
€ 380,000
GH-LV04726. Угловой таунхаус с видом на озероВ Гаино (районе городка Тосколано Мадерно), в к…
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 3,900,000
MV-221122. Современная вилла с прекрасным видом на озеро КомоОбщая застроенная площадь 300 м…
Вилла 3 спальни
Комо, Италия
4 Количество комнат
246 м²
€ 496,000
MV-221122-3. Стильные виллы нового строительства на озере КомоЧетыре виллетты нового строит…
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
4 Количество комнат
317 м²
€ 980,000
GA-V000903. ПРЕСТИЖНАЯ ВИЛЛА С СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ В ПАДЕНГЕ-СУЛЬ-ГАРДАРасположенная в крас…
Вилла 4 спальни
Mamujada Mamoiada, Италия
5 Количество комнат
350 м²
€ 700,000
VB-71000. Вилла с большим земельным участком в 500 метрах от моряСардиния, провинция Нуоро в…
Вилла
Montorfano, Италия
350 м²
€ 1,300,000
VB-11107. Вилла Belvedere в Монторфано Монторфано - великолепный городок в районе Комо (окол…
Вилла 5 спален
Castelletto sopra Ticino, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 3,000,000
VB-11105. Вилла Таранто в Национальном парке Тичино на озере Маджоре Недвижимость прекрасно …
Вилла 4 спальни
San Felice del Benaco, Италия
5 Количество комнат
475 м²
€ 800,000
GA-V001015. ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ ДОМ В САН-ФЕЛИЧЕ-ДЕЛЬ-БЕНАКОВ историческом цент…
Вилла 4 спальни
Cernobbio, Италия
5 Количество комнат
300 м²
€ 3,800,000
MV-160921-1. Современная вилла с захватывающим видом на озеро КомоВилла. в Черноббио. Совре…
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6 Количество комнат
750 м²
€ 12,500,000
MV-160921-2. Восхитительная вилла на первой линии озера Комо и в 2 км от центра города КомоП…
Вилла 5 спален
Dizzasco, Италия
6 Количество комнат
890 м²
€ 3,500,000
PL-PR-P09. Озеро Комо. Великолепная недвижимость с неповторимым видомНа берегу озера Комо вы…
Вилла
Pietraferrazzana, Италия
430 м²
€ 180,000
ARH-180220-3. Вилла на стадии строительства в КолледимеццоЦена снижена до 180 000 евро Необ…
Дом 4 спальни
Ломбардия, Италия
10 Количество комнат
555 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Эта современная вилла на озере Гарда спроектирована всемирно известными архитекторами и диза…
Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
10 Количество комнат
690 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла расположена в Гардоне Ривьера, в провинции Бреши, в регионе Ломбардия. Эта вилла с сов…
Дом 6 спален
Италия, Италия
500 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Леричи // Вилла 500 кв.м. // 2000 кв.м. сад // 6 спален // 6 ванных комнат // веранда // бас…
Дом 12 спален
Гроссето, Италия
21 Количество комнат
650 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта трехуровневая вилла с видом на море расположена в Монте-Арджентарио, рядом с Порто Санто…
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