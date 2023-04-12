Купить дом с видом на море в Италии

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Таунхаус 4 спальни
Bertinoro, Италия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 460,000
В нескольких шагах от & # 39; Balcone della Romagna & # 39; Romagnacase представляет уникаль…
Вилла 2 спальни
Pittulongu, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 3,500,000
Вилла у моря, с выходом на Один из самых красивых пляжей Коста Смеральда. Дом посторен в …
Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Дом 20 спален
Италия, Италия
50 Количество комнат
1 300 м²
Количество этажей 2
€ 15,000,000
Роскошная историческая вилла в одной из самых известных локаций на западе Лигурийской Ривьер…
Дом 20 комнат
Италия, Италия
20 Количество комнат
1 125 м²
Количество этажей 4
Цена по запросу
Вилла ";Марина"; - это элегантная вилла в стиле модерн на берегу моря (первая береговая лини…
Дом 5 спален
Италия, Италия
24 Количество комнат
555 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Дзоальи // 555 кв. м // 280 кв. м террасы // 5 спален // 8 ванных комнат // парковочные мест…
Дом 4 спальни
Специя, Италия
9 Количество комнат
228 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
МОНТЕРОССО-АЛЬ-МАРЕ (ЛА СПЕЦИЯ) // ВИЛЛА 115 КВ.М // УЧАСТОК 2500 КВ.М // 4 СПАЛЬНИ // 4 ВАН…
Дом 6 спален
Генуя, Италия
10 Количество комнат
275 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Пьеве-Лигуре (Генуя) // вилла 210 кв. м + пристройка 65 кв. м // сад 4000 кв. м // террасы /…
Дом 6 спален
Италия, Италия
500 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Леричи // Вилла 500 кв.м. // 2000 кв.м. сад // 6 спален // 6 ванных комнат // веранда // бас…
Дом 12 спален
Гроссето, Италия
21 Количество комнат
650 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта трехуровневая вилла с видом на море расположена в Монте-Арджентарио, рядом с Порто Санто…
Дом 2 спальни
Специя, Италия
5 Количество комнат
107 м²
1/3 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты в вилле на три семьи с видом на залив Ла Специя. Планировка: большая открытая г…
Дом 3 спальни
Савона, Италия
6 Количество комнат
155 м²
1/1 Этаж
Цена по запросу
Недавно построенные виллы в Италии с видом на море. Виллы будут обеспечены чистовой отделко…
Дом 2 спальни
Италия, Италия
4 Количество комнат
100 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла расположена на холмах Варацце, жемчужины Западной Лигурии. С южной стороны открываетс…
Дом 10 спален
Италия, Италия
20 Количество комнат
385 м²
Цена по запросу
Зоагли (Лигурия) // Вилла 104 кв м // Дом 282 кв м // 1,5 га участок с оливковой рощей // 10…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
100 м²
Количество этажей 1
€ 360,000
Уютный дом в живописном Замброне! Каждый раз приезжая в этот город вы б…
Вилла 3 ванных
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
114 м²
Количество этажей 1
€ 345,000
Тем, кто любит Италию и отдых на море, ищет современное качественное жи…
Вилла 3 спальни
Пиццо, Италия
2 ванных комнат
140 м²
Количество этажей 3
€ 320,000
Жилой комплекс состоит из отдельно стоящих вилл в Пиццо Калабро. Компл…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
3 ванных комнат
115 м²
Количество этажей 2
€ 340,000
❗️Последняя вилла на продажу в комплексе SEVENVILLAS 🇮🇹 Комплекс Sevenv…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
95 м²
Количество этажей 3
€ 250,000
Madama Villas на просторных и живописных склонах Замброне! Вилла в экск…
Вилла 2 спальни
Вибо-Валентия, Италия
2 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 1
€ 200,000
Строится под клиента. Комплекс Residence Dei Fiori находится в живопи…
Вилла 3 спальни
Вибо-Валентия, Италия
1 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 1
€ 250,000
Открыты продажи на виллы во второй очереди комплекса Residence Dei Fior…
Дом 6 спален
Италия, Италия
400 м²
Количество этажей 4
Цена по запросу
ПОРТОФИНО (ЛИГУРИЯ) // ГЛАВНАЯ ВИЛЛА 400 КВ М // ОРАНЖЕРЕЯ // УЧАСТОК 25 000 КВ М // ПРИСТРО…
Дом 11 спален
Италия, Италия
20 Количество комнат
9 000 м²
Цена по запросу
КАМОЛЬИ (ЛИГУРИЯ)// 3 ВИЛЛЫ И ГОСТЕВОЙ ДОМИК // 9.000 КВ М ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК // ВИД НА МОРЕ …
Дом 10 спален
Италия, Италия
Количество этажей 3
Цена по запросу
Бордигера // вилла 600 кв м // пристройка 180 кв м // сад 12.000 кв м // 10 спален // 9 ванн…
Дом 9 спален
Италия, Италия
515 м²
Цена по запросу
САНТА-МАРГЕРИТА-ЛИГУРЕ // 475 КВ. М. // 9 СПАЛЕН // 8 ВАННЫХ // 200 КВ. М. САД Вилла распол…
Дом 3 спальни
Италия, Италия
10 Количество комнат
329 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла с прямым выходом к морю и захватывающим видом расположена на мысе в нескольких километ…
Дом 7 спален
Италия, Италия
330 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Уникальная вилла расположена в одном из самых привлекательных уголков Портофино, а именно в …
Дом 6 спален
Генуя, Италия
15 Количество комнат
247 м²
Цена по запросу
Генуя центр // пентхаус // 247 кв.м // терраса 120 кв.м // 5 спален и студия // 3 ванные ком…
Дом
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Цена по запросу
Большой дом расположен прямо на берегу озера Тэнно с отдельным выходом на пляж, в настоящее …
Шале 5 спален
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
5 ванных комнат
350 м²
Цена по запросу
Шикарное шале в центре Мадонна ди Кампильо. Расположено в элитной резиденции из четырёх неза…
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