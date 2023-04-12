Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Дома
Купить дом с видом на горы в Италии
виллы
1482
замки
6
коттеджи
2
особняки
2
шале
6
таунхаусы
143
дуплексы
3
Дом
Очистить
58 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
20 250 м²
Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Дом 12 спален
Ломбардия, Италия
3 Количество комнат
231 м²
Количество этажей 3
€ 1,190,000
Вилла представляет собой бывший ";лимонный дом"; с видом на холм Вильяветро и озеро, среди…
Дом 8 спален
Асколи-Пичено, Италия
18 Количество комнат
650 м²
Количество этажей 5
€ 680,000
Асколи-Пичено (Марке) // Вилла 650 кв.м. // 18 комнат // 8 спален // 6 ванных комнат // Ками…
Дом 2 спальни
Porto Cervo, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
179 м²
Количество этажей 2
€ 1,500,000
В нескольких минутах от Сан-Панталео и Порто Черво, в окружении сельской местности,эле…
Дом 4 спальни
Италия, Италия
12 Количество комнат
430 м²
Количество этажей 3
€ 650,000
Вилла расположена на холмах Торторето в нескольких километрах от моря, среди многочисленных …
Вилла 10 спален
Капаннори, Италия
25 Количество комнат
1 300 м²
Количество этажей 3
€ 6,800,000
Вилла Арнольфини E ’ la storia a disgnare l’incantevole profilo di Villa Arnolfini, Storica…
Дом 8 спален
Сиена, Италия
14 Количество комнат
400 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Этот фермерский дом с бассейном и пристройкой расположен в непосредственной близости от Каст…
Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
10 Количество комнат
600 м²
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Исторический дом, который использовался в качестве таможни в 1600-х годах, расположен в Маде…
Дом 3 спальни
Италия, Италия
490 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Отдельно стоящая вилла в жилом районе муниципалитета Монторфано. Построенная в шестидесятых …
Дом 12 спален
Marghera, Италия
2 200 м²
Цена по запросу
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА (ВЕНЕТО) // 16 ВЕК // ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 2200 КВ М // 12 СПАЛЕН // 12 ВАННЫХ …
Дом 3 спальни
Италия, Италия
8 Количество комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 850,000
САУЗИ-ДИ-ЧЕЗАНА // ДОМ 250 М² // 3 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // ГАРАЖ Вилла &…
Дом 2 спальни
Специя, Италия
5 Количество комнат
107 м²
1/3 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты в вилле на три семьи с видом на залив Ла Специя. Планировка: большая открытая г…
Таунхаус
Сардиния, Италия
159 м²
€ 155,000
Италия остров Сардиния Таунхаус в 700 м от моря …
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
2 ванных комнат
99 м²
€ 199,900
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
Вилла 3 спальни
Lemna, Италия
4 ванных комнат
360 м²
€ 1,500,000
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
Вилла 5 спален
Colonno, Италия
4 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 3
€ 1,230,000
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
7 ванных комнат
620 м²
€ 6,500,000
Поделиться с друзьями
Вилла 6 спален
Sorico, Италия
4 ванных комнат
453 м²
€ 779,000
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
Вилла 5 спален
Porlezza, Италия
4 ванных комнат
600 м²
€ 2,200,000
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
270 м²
€ 900,000
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
Вилла 9 спален
Badiali, Италия
6 ванных комнат
1 070 м²
€ 3,000,000
Поделиться с друзьями
Вилла 4 спальни
Montauro, Италия
3 ванных комнат
262 м²
€ 465,000
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
Дом 3 спальни
Ossuccio, Италия
3 ванных комнат
210 м²
€ 695,000
Продается полностью отремонтированный трёхэтажный дом, площадью 210 кв.м, на озере Комо. На …
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
2 ванных комнат
230 м²
€ 750,000
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера R…
Вилла 6 спален
Soffratta, Италия
8 ванных комнат
781 м²
Количество этажей 4
€ 3,500,000
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
2 ванных комнат
90 м²
€ 235,000
В десяти минутах езды от города Пиццо, расположились виллы Portoada Park, которые находятся …
Дом 2 спальни
Bellano, Италия
2 ванных комнат
89 м²
€ 375,000
Поделиться с друзьями
Вилла 8 спален
Pedaso, Италия
6 ванных комнат
700 м²
€ 1,000,000
Поделиться с друзьями
Вилла 3 спальни
Curinga, Италия
2 ванных комнат
171 м²
€ 320,000
Поделиться с друзьями
Показать следующие 30 объектов
1
2
Регионы с недвижимостью на продажу
Arzachena
Эмилия-Романья
Калабрия
Arona
Флоренция
Salo
San Martino di Lupari
Апулия
Кампания
Лекко
Comunita Montana Valli del Verbano
Peschiera del Garda
Porto Recanati
Алассио
Giulianova
Анцио
Tortoreto
San Siro
Милан
Сиена
Параметры недвижимости в Италии
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты