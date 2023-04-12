Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Дома

Купить дом с видом на горы в Италии

виллы
1482
замки
6
коттеджи
2
особняки
2
шале
6
таунхаусы
143
дуплексы
3
58 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Rapolano Terme, Италия
Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 20 250 м² Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Дом 12 спаленв Ломбардия, Италия
Дом 12 спален
Ломбардия, Италия
3 Количество комнат 231 м² Количество этажей 3
€ 1,190,000
Вилла представляет собой бывший ";лимонный дом"; с видом на холм Вильяветро и озеро, ​​среди…
Дом 8 спаленв Асколи-Пичено, Италия
Дом 8 спален
Асколи-Пичено, Италия
18 Количество комнат 650 м² Количество этажей 5
€ 680,000
Асколи-Пичено (Марке) // Вилла 650 кв.м. // 18 комнат // 8 спален // 6 ванных комнат // Ками…
Дом 2 спальнив Porto Cervo, Италия
Дом 2 спальни
Porto Cervo, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 179 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
В нескольких минутах от Сан-Панталео и Порто Черво,  в окружении сельской местности,эле…
Дом 4 спальнив Италия, Италия
Дом 4 спальни
Италия, Италия
12 Количество комнат 430 м² Количество этажей 3
€ 650,000
Вилла расположена на холмах Торторето в нескольких километрах от моря, среди многочисленных …
Вилла 10 спаленв Капаннори, Италия
Вилла 10 спален
Капаннори, Италия
25 Количество комнат 1 300 м² Количество этажей 3
€ 6,800,000
Вилла Арнольфини E ’ la storia a disgnare l’incantevole profilo di Villa Arnolfini, Storica…
Дом 8 спаленв Сиена, Италия
Дом 8 спален
Сиена, Италия
14 Количество комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Этот фермерский дом с бассейном и пристройкой расположен в непосредственной близости от Каст…
Дом 4 спальнив Империя, Италия
Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Дом 5 спаленв Ломбардия, Италия
Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
10 Количество комнат 600 м² Количество этажей 4
€ 2,200,000
Исторический дом, который использовался в качестве таможни в 1600-х годах, расположен в Маде…
Дом 3 спальнив Италия, Италия
Дом 3 спальни
Италия, Италия
490 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Отдельно стоящая вилла в жилом районе муниципалитета Монторфано. Построенная в шестидесятых …
Дом 12 спаленв Marghera, Италия
Дом 12 спален
Marghera, Италия
2 200 м²
Цена по запросу
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА (ВЕНЕТО) // 16 ВЕК // ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 2200 КВ М // 12 СПАЛЕН // 12 ВАННЫХ …
Дом 3 спальнив Италия, Италия
Дом 3 спальни
Италия, Италия
8 Количество комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 850,000
САУЗИ-ДИ-ЧЕЗАНА // ДОМ 250 М² // 3 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // ГАРАЖ Вилла &…
Дом 2 спальнив Специя, Италия
Дом 2 спальни
Специя, Италия
5 Количество комнат 107 м² 1/3 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты в вилле на три семьи с видом на залив Ла Специя. Планировка: большая открытая г…
Таунхаусв Сардиния, Италия
Таунхаус
Сардиния, Италия
159 м²
€ 155,000
Италия остров Сардиния &nbsp; Таунхаус в 700 м от моря &nbsp; …
Вилла 3 спальнив Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
2 ванных комнат 99 м²
€ 199,900
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
Вилла 3 спальнив Lemna, Италия
Вилла 3 спальни
Lemna, Италия
4 ванных комнат 360 м²
€ 1,500,000
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
Вилла 5 спаленв Colonno, Италия
Вилла 5 спален
Colonno, Италия
4 ванных комнат 230 м² Количество этажей 3
€ 1,230,000
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
Вилла 10 спаленв Dorio, Италия
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
7 ванных комнат 620 м²
€ 6,500,000
Поделиться с друзьями
Вилла 6 спаленв Sorico, Италия
Вилла 6 спален
Sorico, Италия
4 ванных комнат 453 м²
€ 779,000
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
Вилла 5 спаленв Porlezza, Италия
Вилла 5 спален
Porlezza, Италия
4 ванных комнат 600 м²
€ 2,200,000
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
Вилла 3 спальнив Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат 270 м²
€ 900,000
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
Вилла 9 спаленв Badiali, Италия
Вилла 9 спален
Badiali, Италия
6 ванных комнат 1 070 м²
€ 3,000,000
Поделиться с друзьями
Вилла 4 спальнив Montauro, Италия
Вилла 4 спальни
Montauro, Италия
3 ванных комнат 262 м²
€ 465,000
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
Дом 3 спальнив Ossuccio, Италия
Дом 3 спальни
Ossuccio, Италия
3 ванных комнат 210 м²
€ 695,000
Продается полностью отремонтированный трёхэтажный дом, площадью 210 кв.м, на озере Комо. На …
Вилла 5 спаленв Менаджо, Италия
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
2 ванных комнат 230 м²
€ 750,000
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера R…
Вилла 6 спаленв Soffratta, Италия
Вилла 6 спален
Soffratta, Италия
8 ванных комнат 781 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…
Вилла 3 спальнив Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
2 ванных комнат 90 м²
€ 235,000
В десяти минутах езды от города Пиццо, расположились виллы Portoada Park, которые находятся …
Дом 2 спальнив Bellano, Италия
Дом 2 спальни
Bellano, Италия
2 ванных комнат 89 м²
€ 375,000
Поделиться с друзьями
Вилла 8 спаленв Pedaso, Италия
Вилла 8 спален
Pedaso, Италия
6 ванных комнат 700 м²
€ 1,000,000
Поделиться с друзьями
Вилла 3 спальнив Curinga, Италия
Вилла 3 спальни
Curinga, Италия
2 ванных комнат 171 м²
€ 320,000
Поделиться с друзьями

Регионы с недвижимостью на продажу

Arzachena
Эмилия-Романья
Калабрия
Arona
Флоренция
Salo
San Martino di Lupari
Апулия
Кампания
Лекко
Comunita Montana Valli del Verbano
Peschiera del Garda
Porto Recanati
Алассио
Giulianova
Анцио
Tortoreto
San Siro
Милан
Сиена

Параметры недвижимости в Италии

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти