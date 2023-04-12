Купить дом возле озера в Италии

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Дом 12 спален
Ломбардия, Италия
3 Количество комнат
231 м²
Количество этажей 3
€ 1,190,000
Вилла представляет собой бывший ";лимонный дом"; с видом на холм Вильяветро и озеро, среди…
Дом 2 спальни
Италия, Италия
200 м²
Количество этажей 3
€ 309,000
Вилла, построенная в 1300 году, расположена в центре Тосколано-Мадерно, в знаменитом ";часов…
Дом 5 спален
Италия, Италия
3 Количество комнат
750 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Элегантная историческая вилла расположена в муниципалитете Торно с захватывающим видом на оз…
Дом 7 спален
Италия, Италия
1 800 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Престижная недвижимость площадью более 1 700 квадратных метров находится в окружении зелени,…
Дом 3 спальни
Италия, Италия
422 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Историческая вилла с видом на озеро и окружающие горы в нескольких шагах от центра Арджегно.…
Дом 6 спален
Италия, Италия
800 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла, с различными хозяйственными постройками, парком и лесом, расположена на берегу озера …
Дом 4 спальни
Ломбардия, Италия
10 Количество комнат
555 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Эта современная вилла на озере Гарда спроектирована всемирно известными архитекторами и диза…
Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
10 Количество комнат
690 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла расположена в Гардоне Ривьера, в провинции Бреши, в регионе Ломбардия. Эта вилла с сов…
Вилла 3 спальни
Lemna, Италия
4 ванных комнат
360 м²
€ 1,500,000
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
Вилла 5 спален
Colonno, Италия
4 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 3
€ 1,230,000
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
7 ванных комнат
620 м²
€ 6,500,000
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Вилла 6 спален
Sorico, Италия
4 ванных комнат
453 м²
€ 779,000
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
Вилла 5 спален
Porlezza, Италия
4 ванных комнат
600 м²
€ 2,200,000
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
270 м²
€ 900,000
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
Дом 3 спальни
Ossuccio, Италия
3 ванных комнат
210 м²
€ 695,000
Продается полностью отремонтированный трёхэтажный дом, площадью 210 кв.м, на озере Комо. На …
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
2 ванных комнат
230 м²
€ 750,000
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера R…
Дом 2 спальни
Bellano, Италия
2 ванных комнат
89 м²
€ 375,000
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Вилла 9 спален
Ghiffa, Италия
8 ванных комнат
850 м²
€ 9,000,000
Вилла в Гиффа расположена в регионе Пьемонт, в превосходной позиции и с прекрасным панорамны…
Вилла 5 спален
Cerro, Италия
5 ванных комнат
500 м²
€ 1,950,000
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Вилла 4 спальни
Fiumelatte, Италия
3 ванных комнат
350 м²
€ 1,920,000
Вилла люкс в Варенна, район Фьюмелатте. Дом расположен на озере Комо, новой постройки с испо…
Вилла 3 спальни
Carpugnino, Италия
3 ванных комнат
285 м²
€ 630,000
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Вилла 6 спален
Laghetto, Италия
6 ванных комнат
430 м²
€ 1,500,000
Вилла в Ломбардии расположена на озере Комо в Колико. Вилла имеет три уровня, с общей площад…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
382 м²
€ 1,800,000
Новая вилла с видом на озеро Комо. Вилла расположена в тихом жилом районе одного из самых кр…
Вилла 6 спален
Сабаудия, Италия
7 ванных комнат
400 м²
€ 2,900,000
Вилла в Сабаудии на первой линии моря с прямым частным выходом на пляж. Общая жилая площадь …
Вилла 5 спален
Monvalle, Италия
5 ванных комнат
400 м²
€ 2,200,000
Элегантная вилла прямо на берегу озера. 400 кв.м., с бассейном и местом для хранения лодок. …
Вилла 3 спальни
Lazise, Италия
2 ванных комнат
260 м²
€ 890,000
К продаже предлагается вилла в Венето, которая имеет частичный вид на озеро Гарда. Вилла рас…
Вилла 4 спальни
Pettenasco, Италия
6 ванных комнат
689 м²
€ 3,850,000
Современная вилла в Петтенаско расположена на озере Орта в Пьемонте, провинция Новара. Вилла…
Вилла 4 спальни
Angera, Италия
5 ванных комнат
343 м²
€ 2,000,000
Выставлена на продажу Вилла в стиле Либерти в итальянском курортном городе Анджера (Angera),…
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат
430 м²
€ 850,000
Вилла в Тремеццо, озеро Комо (Италия) Независимая вилла с огромным участком в Tremezzo. Площ…
Вилла 2 спальни
Pula, Италия
2 ванных комнат
200 м²
€ 2,150,000
«Ис Молас» — это экспериментальный проект и эксперимент заключается в поиске работы с элемен…
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