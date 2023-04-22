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Виллы с видом на море в Гроссето, Италия

Orbetello
1
Unione di Comuni Montani Colline del Fiora
1
Вилла В архив
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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 3 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
3 ванных комнат 198 м²
€ 1,000,000
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Вилла 5 спален в Pozzarello, Италия
Вилла 5 спален
Pozzarello, Италия
7 ванных комнат 360 м²
€ 2,400,000
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…

Параметры недвижимости в Гроссето, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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