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Жильё с видом на море в Гроссето, Италия

Orbetello
1
Unione di Comuni Montani Colline del Fiora
1
Гроссето
1
Фоллоника
1
4 объекта найдено
Дом 12 спален в Гроссето, Италия
Дом 12 спален
Гроссето, Италия
21 Количество комнат 650 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Эта трехуровневая вилла с видом на море расположена в Монте-Арджентарио, рядом с Порто Санто…
Вилла 3 спальни в Porto Santo Stefano, Италия
Вилла 3 спальни
Porto Santo Stefano, Италия
3 ванных комнат 198 м²
€ 1,000,000
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Вилла 5 спален в Pozzarello, Италия
Вилла 5 спален
Pozzarello, Италия
7 ванных комнат 360 м²
€ 2,400,000
Эксклюзивная роскошная двухэтажная вилла с прекрасным панорамным видом на залив между Арджен…
Дом 4 спальни в Фоллоника, Италия
Дом 4 спальни
Фоллоника, Италия
240 м²
€ 1,300,000
Старинный дом расположен в 2 км от моря неподалёку от Сан Винченцо, Тоскана. Вилла недавно б…

Параметры недвижимости в Гроссето, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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