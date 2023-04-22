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Дома в Греве-ин-Кьянти, Италия

3 объекта найдено
Дом в Греве-ин-Кьянти, Италия
Дом
Греве-ин-Кьянти, Италия
10 м²
€ 2,200,000
Роскошный дом расположен в самом сердце Тосканы, в городе Кьянти. В доме – просторная гости…
Замок 10 спален в Греве-ин-Кьянти, Италия
Замок 10 спален
Греве-ин-Кьянти, Италия
1 400 м²
€ 18,000,000
Великолепный замок находится неподалеку от Кьянти, Тоскана. Замок расположен между Сиеной и …
Дом 8 спален в Греве-ин-Кьянти, Италия
Дом 8 спален
Греве-ин-Кьянти, Италия
600 м²
€ 3,600,000
Красивый дом расположен в Кьянти, Тоскана. Всего в 20 км. от Сиены и в 50 км. от Флоренции.…
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