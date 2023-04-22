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Замки в Греве-ин-Кьянти, Италия

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1 объект найдено
Замок 10 спален в Греве-ин-Кьянти, Италия
Замок 10 спален
Греве-ин-Кьянти, Италия
1 400 м²
€ 18,000,000
Великолепный замок находится неподалеку от Кьянти, Тоскана. Замок расположен между Сиеной и …
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