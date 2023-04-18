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Купить недвижимость в Gravedona ed Uniti, Италия

5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Gravedona ed Uniti, Италия
Квартира 2 спальни
Gravedona ed Uniti, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 81 м²
€ 300,000
В современной резиденции с бассейном и лифтом, расположенной в центре города Граведона-эд-Ун…
Вилла 12 спаленв Gravedona ed Uniti, Италия
Вилла 12 спален
Gravedona ed Uniti, Италия
31 Количество комнат 10 ванных комнат 1 827 м²
€ 1,900,000
The Residence Villa Paradiso is an eco-friendly holiday home, with Eco Label Certification, …
Квартира 1 спальняв Germasino, Италия
Квартира 1 спальня
Germasino, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 47 м²
€ 300,000
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony and pa…
Квартира 1 спальняв Germasino, Италия
Квартира 1 спальня
Germasino, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 270,000
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a private garden…
Квартира 2 спальнив Germasino, Италия
Квартира 2 спальни
Germasino, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 350,000
Located 3 km from Gravedona and the shores of Lake Como, this apartment has a balcony, garde…

Параметры недвижимости в Gravedona ed Uniti, Италия

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