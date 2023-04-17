Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Абруццо
  4. Терамо
  5. Giulianova
  6. Квартиры

Купить квартиру в Giulianova, Италия

Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Giulianova, Италия
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 99,000
BG-EI2364U. Квартира на продажу, мансарда с панорамным видомМансарда с панорамным видом, сос…
Квартира 1 спальняв Giulianova, Италия
Квартира 1 спальня
Giulianova, Италия
2 Количество комнат 47 м²
€ 100,000
IT-. Меблированная двухкомнатная квартира-Город Giulianova на мореГород Giulianova на море …
Квартира 3 спальнив Giulianova, Италия
Квартира 3 спальни
Giulianova, Италия
4 Количество комнат 114 м²
€ 115,000
IT-. Продается квартира 114 кв.м. на втором этаже в небольшом комплексе Продается квартира 1…
Квартира 2 спальнив Giulianova, Италия
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
3 Количество комнат 47 м²
€ 135,000
ЕС-291019-5. Апартамент в городе Торторето-ЛидоАпартамент находиться в недавно построенном к…
Realting.com
Перейти