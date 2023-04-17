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Купить недвижимость в Giulianova, Италия

11 объектов найдено
Таунхаус 11 комнатв Giulianova, Италия
Таунхаус 11 комнат
Giulianova, Италия
11 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Отель Ресторан 45 номеров с 8000 квадратных метров во дворе с панорамным видом на море и горы
Квартира 2 спальнив Giulianova, Италия
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 99,000
BG-EI2364U. Квартира на продажу, мансарда с панорамным видомМансарда с панорамным видом, сос…
Вилла 4 спальнив Giulianova, Италия
Вилла 4 спальни
Giulianova, Италия
5 Количество комнат 520 м²
€ 700,000
ARH-180220-1. Палаццо в историческом центре города с чудесным видом на мореПалаццо в историч…
Вилла 5 спаленв Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
6 Количество комнат 450 м²
€ 720,000
IT-200618. Вилла в историческом центре города, с чудесным видом на мореПродается целый дом в…
Квартира 1 спальняв Giulianova, Италия
Квартира 1 спальня
Giulianova, Италия
2 Количество комнат 47 м²
€ 100,000
IT-. Меблированная двухкомнатная квартира-Город Giulianova на мореГород Giulianova на море …
Виллав Giulianova, Италия
Вилла
Giulianova, Италия
500 м²
€ 3,000,000
BG-AH09U . Классическая вилла в GiulianovaЭлегантная вилла в классическом стиле, расположена…
Квартира 3 спальнив Giulianova, Италия
Квартира 3 спальни
Giulianova, Италия
4 Количество комнат 114 м²
€ 115,000
IT-. Продается квартира 114 кв.м. на втором этаже в небольшом комплексе Продается квартира 1…
Вилла 3 спальнив Giulianova, Италия
Вилла 3 спальни
Giulianova, Италия
4 Количество комнат 240 м²
€ 550,000
EC-181219-2. Таунхаус дуплекс в городе ДжульяноваВ самом престижном районе города Джульянова…
Квартира 2 спальнив Giulianova, Италия
Квартира 2 спальни
Giulianova, Италия
3 Количество комнат 47 м²
€ 135,000
ЕС-291019-5. Апартамент в городе Торторето-ЛидоАпартамент находиться в недавно построенном к…
Вилла 5 спаленв Giulianova, Италия
Вилла 5 спален
Giulianova, Италия
6 Количество комнат 2 200 м²
€ 2,800,000
EC-77. Старинная Вилла в г. Джулиянова Предлагаемая недвижимость находится в городе Джулиян…
Вилла 3 спальнив Giulianova, Италия
Вилла 3 спальни
Giulianova, Италия
4 Количество комнат 200 м²
€ 550,000
EC-. Предлагаем на продажу часть виллы (таунхаус дуплекс)В самом престижном районе города Дж…
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