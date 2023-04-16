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Купить вилла с видом на море в Генуя, Италия

Аренцано
3
Rapallo
2
Вилла В архив
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3 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Аренцано, Италия
Вилла 3 спальни
Аренцано, Италия
3 ванных комнат 380 м²
€ 1,550,000
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
Вилла 7 спаленв Santa Margherita Ligure, Италия
Вилла 7 спален
Santa Margherita Ligure, Италия
7 ванных комнат 350 м²
€ 19,000,000
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
Вилла 5 спаленв Portofino, Италия
Вилла 5 спален
Portofino, Италия
550 м²
€ 30,000,000
Роскошная вилла расположена в Портофино, Лигурия. Площадь составляет 550 кв. м, площадь сад…

Параметры недвижимости в Генуя, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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