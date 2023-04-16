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Купить недвижимость с бассейном в Генуя, Италия

Аренцано
5
Rapallo
2
Chiavari
1
Генуя
1
4 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Генуя, Италия
Квартира 1 спальня
Генуя, Италия
3 Количество комнат 85 м² 6 Этаж
€ 400,000
Квартира расположена в одном из эксклюзивных и благоустроенных районов Генуи. Здание домини…
Квартира 6 спаленв Генуя, Италия
Квартира 6 спален
Генуя, Италия
14 Количество комнат 458 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты находятся в вилле, расположенной в парке Каррара, простирающегося от Корсо Европ…
Дом 6 спаленв Генуя, Италия
Дом 6 спален
Генуя, Италия
15 Количество комнат 247 м²
Цена по запросу
Генуя центр // пентхаус // 247 кв.м // терраса 120 кв.м // 5 спален и студия // 3 ванные ком…
Вилла 7 спаленв Santa Margherita Ligure, Италия
Вилла 7 спален
Santa Margherita Ligure, Италия
7 ванных комнат 350 м²
€ 19,000,000
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …

Параметры недвижимости в Генуя, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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