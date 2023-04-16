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Купить дом с видом на море в Генуя, Италия

Аренцано
4
Rapallo
2
5 объектов найдено
Дом 6 спаленв Генуя, Италия
Дом 6 спален
Генуя, Италия
10 Количество комнат 275 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Пьеве-Лигуре (Генуя) // вилла 210 кв. м + пристройка 65 кв. м // сад 4000 кв. м // террасы /…
Дом 6 спаленв Генуя, Италия
Дом 6 спален
Генуя, Италия
15 Количество комнат 247 м²
Цена по запросу
Генуя центр // пентхаус // 247 кв.м // терраса 120 кв.м // 5 спален и студия // 3 ванные ком…
Вилла 3 спальнив Аренцано, Италия
Вилла 3 спальни
Аренцано, Италия
3 ванных комнат 380 м²
€ 1,550,000
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
Вилла 7 спаленв Santa Margherita Ligure, Италия
Вилла 7 спален
Santa Margherita Ligure, Италия
7 ванных комнат 350 м²
€ 19,000,000
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
Вилла 5 спаленв Portofino, Италия
Вилла 5 спален
Portofino, Италия
550 м²
€ 30,000,000
Роскошная вилла расположена в Портофино, Лигурия. Площадь составляет 550 кв. м, площадь сад…

Параметры недвижимости в Генуя, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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