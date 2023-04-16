Купить дом в Генуя, Италия

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10 объектов найдено
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Вилла
Аренцано, Италия
270 м²
€ 2,700,000
KK-070715-4. Вилла в приватном комплексеВилла: 30 км до аэропорта Генуи 148км от границы с Ф…
Вилла 4 спальни
Аренцано, Италия
5 Количество комнат
350 м²
€ 1,500,000
ED-250417. Комплекс из четырех вилл в зоне Пинета-ди-АренцаноКомплекс из четырех вилл находи…
Вилла 5 спален
Rapallo, Италия
6 Количество комнат
490 м²
€ 2,800,000
VB-11090. Вилла класса люкс в РапаллоВ живописной Лигурии, между морем и горными хребтами Ал…
Дом 6 спален
Генуя, Италия
10 Количество комнат
275 м²
Количество этажей 2
Цена по запросу
Пьеве-Лигуре (Генуя) // вилла 210 кв. м + пристройка 65 кв. м // сад 4000 кв. м // террасы /…
Дом 6 спален
Генуя, Италия
15 Количество комнат
247 м²
Цена по запросу
Генуя центр // пентхаус // 247 кв.м // терраса 120 кв.м // 5 спален и студия // 3 ванные ком…
Дом 4 спальни
Аренцано, Италия
8 Количество комнат
2 ванных комнат
300 м²
€ 525,000
Исторический особняк с фресками в Лигурии, в горах, у границы с Францией на продажу…
Вилла 6 спален
Rapallo, Италия
4 ванных комнат
395 м²
€ 2,500,000
Восхитительная вилла с бассейном на очаровательном холме над Рапалло, в 10 минутах от моря и…
Вилла 3 спальни
Аренцано, Италия
3 ванных комнат
380 м²
€ 1,550,000
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
Вилла 7 спален
Santa Margherita Ligure, Италия
7 ванных комнат
350 м²
€ 19,000,000
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
Вилла 5 спален
Portofino, Италия
550 м²
€ 30,000,000
Роскошная вилла расположена в Портофино, Лигурия. Площадь составляет 550 кв. м, площадь сад…
Параметры недвижимости в Генуя, Италия
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