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Купить квартиру с видом на море в Генуя, Италия

Chiavari
1
Аренцано
1
Генуя
1
Квартира В архив
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3 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Генуя, Италия
Квартира 1 спальня
Генуя, Италия
3 Количество комнат 85 м² 6 Этаж
€ 400,000
Квартира расположена в одном из эксклюзивных и благоустроенных районов Генуи. Здание домини…
Квартира 6 спаленв Генуя, Италия
Квартира 6 спален
Генуя, Италия
14 Количество комнат 458 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты находятся в вилле, расположенной в парке Каррара, простирающегося от Корсо Европ…
Квартира 3 спальнив Portofino, Италия
Квартира 3 спальни
Portofino, Италия
100 м²
€ 1,460,000
Шикарные апартаменты расположены на курорте Санта-Маргерита-Лигуре, Лигурия.  В 30 км от аэр…

Параметры недвижимости в Генуя, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
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