Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Лигурия
Генуя
Квартиры
Купить квартиру в Генуя, Италия
Chiavari
1
Аренцано
1
Генуя
1
Квартира
Очистить
8 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 спальня
Генуя, Италия
3 Количество комнат
85 м²
6 Этаж
€ 400,000
Квартира расположена в одном из эксклюзивных и благоустроенных районов Генуи. Здание домини…
Квартира 6 спален
Генуя, Италия
14 Количество комнат
458 м²
2/2 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты находятся в вилле, расположенной в парке Каррара, простирающегося от Корсо Европ…
Квартира 5 спален
Генуя, Италия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
165 м²
€ 1,400,000
Дом на первой линии моря в Санто Стефано аль Маре. Обшая площадь 260 кв.м. Состоит из двух к…
Квартира 4 спальни
Zoagli, Италия
4 ванных комнат
230 м²
€ 2,900,000
Всего в нескольких минутах ходьбы от кристально чистых вод Параджи находится эта замечательн…
Квартира 3 спальни
Chiavari, Италия
4 ванных комнат
280 м²
€ 2,850,000
В захватывающем месте с видом на залив Тигуллио, мы предлагаем апартаменты площадью 280 кв.м…
Квартира 2 спальни
Zoagli, Италия
2 ванных комнат
123 м²
€ 990,000
В великолепном месте Сан-Микеле-ди-Пагана, с видом на море и прямым выходом на пляж, мы пред…
Квартира 2 спальни
Аренцано, Италия
2 ванных комнат
304 м²
€ 650,000
Апартаменты расположены в историческом центре Генуи, в старинном доме, основание которого во…
Квартира 3 спальни
Portofino, Италия
100 м²
€ 1,460,000
Шикарные апартаменты расположены на курорте Санта-Маргерита-Лигуре, Лигурия. В 30 км от аэр…
Параметры недвижимости в Генуя, Италия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты