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Купить квартиру в Генуя, Италия

Chiavari
1
Аренцано
1
Генуя
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8 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Генуя, Италия
Квартира 1 спальня
Генуя, Италия
3 Количество комнат 85 м² 6 Этаж
€ 400,000
Квартира расположена в одном из эксклюзивных и благоустроенных районов Генуи. Здание домини…
Квартира 6 спаленв Генуя, Италия
Квартира 6 спален
Генуя, Италия
14 Количество комнат 458 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты находятся в вилле, расположенной в парке Каррара, простирающегося от Корсо Европ…
Квартира 5 спаленв Генуя, Италия
Квартира 5 спален
Генуя, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 1,400,000
Дом на первой линии моря в Санто Стефано аль Маре. Обшая площадь 260 кв.м. Состоит из двух к…
Квартира 4 спальнив Zoagli, Италия
Квартира 4 спальни
Zoagli, Италия
4 ванных комнат 230 м²
€ 2,900,000
Всего в нескольких минутах ходьбы от кристально чистых вод Параджи находится эта замечательн…
Квартира 3 спальнив Chiavari, Италия
Квартира 3 спальни
Chiavari, Италия
4 ванных комнат 280 м²
€ 2,850,000
В захватывающем месте с видом на залив Тигуллио, мы предлагаем апартаменты площадью 280 кв.м…
Квартира 2 спальнив Zoagli, Италия
Квартира 2 спальни
Zoagli, Италия
2 ванных комнат 123 м²
€ 990,000
В великолепном месте Сан-Микеле-ди-Пагана, с видом на море и прямым выходом на пляж, мы пред…
Квартира 2 спальнив Аренцано, Италия
Квартира 2 спальни
Аренцано, Италия
2 ванных комнат 304 м²
€ 650,000
Апартаменты расположены в историческом центре Генуи, в старинном доме, основание которого во…
Квартира 3 спальнив Portofino, Италия
Квартира 3 спальни
Portofino, Италия
100 м²
€ 1,460,000
Шикарные апартаменты расположены на курорте Санта-Маргерита-Лигуре, Лигурия.  В 30 км от аэр…

Параметры недвижимости в Генуя, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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