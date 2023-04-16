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Купить недвижимость в Генуя, Италия

Аренцано
5
Rapallo
2
Chiavari
1
Генуя
1
18 объектов найдено
Виллав Аренцано, Италия
Вилла
Аренцано, Италия
270 м²
€ 2,700,000
KK-070715-4. Вилла в приватном комплексеВилла: 30 км до аэропорта Генуи 148км от границы с Ф…
Вилла 4 спальнив Аренцано, Италия
Вилла 4 спальни
Аренцано, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 1,500,000
ED-250417. Комплекс из четырех вилл в зоне Пинета-ди-АренцаноКомплекс из четырех вилл находи…
Вилла 5 спаленв Rapallo, Италия
Вилла 5 спален
Rapallo, Италия
6 Количество комнат 490 м²
€ 2,800,000
VB-11090. Вилла класса люкс в РапаллоВ живописной Лигурии, между морем и горными хребтами Ал…
Квартира 1 спальняв Генуя, Италия
Квартира 1 спальня
Генуя, Италия
3 Количество комнат 85 м² 6 Этаж
€ 400,000
Квартира расположена в одном из эксклюзивных и благоустроенных районов Генуи. Здание домини…
Дом 6 спаленв Генуя, Италия
Дом 6 спален
Генуя, Италия
10 Количество комнат 275 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
Пьеве-Лигуре (Генуя) // вилла 210 кв. м + пристройка 65 кв. м // сад 4000 кв. м // террасы /…
Квартира 6 спаленв Генуя, Италия
Квартира 6 спален
Генуя, Италия
14 Количество комнат 458 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты находятся в вилле, расположенной в парке Каррара, простирающегося от Корсо Европ…
Дом 6 спаленв Генуя, Италия
Дом 6 спален
Генуя, Италия
15 Количество комнат 247 м²
Цена по запросу
Генуя центр // пентхаус // 247 кв.м // терраса 120 кв.м // 5 спален и студия // 3 ванные ком…
Дом 4 спальнив Аренцано, Италия
Дом 4 спальни
Аренцано, Италия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 300 м²
€ 525,000
Исторический особняк с фресками в Лигурии, в горах, у границы с Францией  на продажу…
Квартира 5 спаленв Генуя, Италия
Квартира 5 спален
Генуя, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 165 м²
€ 1,400,000
Дом на первой линии моря в Санто Стефано аль Маре. Обшая площадь 260 кв.м. Состоит из двух к…
Квартира 4 спальнив Zoagli, Италия
Квартира 4 спальни
Zoagli, Италия
4 ванных комнат 230 м²
€ 2,900,000
Всего в нескольких минутах ходьбы от кристально чистых вод Параджи находится эта замечательн…
Квартира 3 спальнив Chiavari, Италия
Квартира 3 спальни
Chiavari, Италия
4 ванных комнат 280 м²
€ 2,850,000
В захватывающем месте с видом на залив Тигуллио, мы предлагаем апартаменты площадью 280 кв.м…
Квартира 2 спальнив Zoagli, Италия
Квартира 2 спальни
Zoagli, Италия
2 ванных комнат 123 м²
€ 990,000
В великолепном месте Сан-Микеле-ди-Пагана, с видом на море и прямым выходом на пляж, мы пред…
Вилла 6 спаленв Rapallo, Италия
Вилла 6 спален
Rapallo, Италия
4 ванных комнат 395 м²
€ 2,500,000
Восхитительная вилла с бассейном на очаровательном холме над Рапалло, в 10 минутах от моря и…
Квартира 2 спальнив Аренцано, Италия
Квартира 2 спальни
Аренцано, Италия
2 ванных комнат 304 м²
€ 650,000
Апартаменты расположены в историческом центре Генуи, в старинном доме, основание которого во…
Вилла 3 спальнив Аренцано, Италия
Вилла 3 спальни
Аренцано, Италия
3 ванных комнат 380 м²
€ 1,550,000
Новые виллы в Лигурии расположены в сосновом лесу г. Аренцано, на территории закрытого компл…
Вилла 7 спаленв Santa Margherita Ligure, Италия
Вилла 7 спален
Santa Margherita Ligure, Италия
7 ванных комнат 350 м²
€ 19,000,000
В живописном местечке Портофино, недалеко от кристально-чистого моря продается вилла класса …
Вилла 5 спаленв Portofino, Италия
Вилла 5 спален
Portofino, Италия
550 м²
€ 30,000,000
Роскошная вилла расположена в Портофино, Лигурия. Площадь составляет 550 кв. м, площадь сад…
Квартира 3 спальнив Portofino, Италия
Квартира 3 спальни
Portofino, Италия
100 м²
€ 1,460,000
Шикарные апартаменты расположены на курорте Санта-Маргерита-Лигуре, Лигурия.  В 30 км от аэр…

Параметры недвижимости в Генуя, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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