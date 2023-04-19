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Купить недвижимость в Gattico-Veruno, Италия

2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Veruno, Италия
Вилла 3 спальни
Veruno, Италия
4 Количество комнат
€ 520,000
PO-10. ВИЛЛА В ИТАЛИИ НА ОЗЕРЕ МАДЖОРЕ Отдельный дом на 3 уровнях, на первом этаже состоит и…
Вилла 5 спаленв Veruno, Италия
Вилла 5 спален
Veruno, Италия
6 Количество комнат 700 м²
€ 1,100,000
PO-080617. Вилла рустико в зоне Озера МаджореПродается вилла/ рустико в зоне Озера Маджоре (…

Параметры недвижимости в Gattico-Veruno, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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