Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Сицилия
  4. Сиракуза
  5. Francofonte

Жильё с бассейном в Francofonte, Италия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 4 спальни в San Bartolomeo al Mare, Италия
Вилла 4 спальни
San Bartolomeo al Mare, Италия
5 Количество комнат 260 м²
€ 750,000
LH-6V39. Квартира в продаже в Сан-Бартоломео-аль-МареКупить виллу - каменный дом с новым рем…
Вилла 5 спален в Dervio, Италия
Вилла 5 спален
Dervio, Италия
6 Количество комнат 750 м²
€ 15,000,000
VB-10102. Венецианская вилла в КоликоВеликолепная вилла на первой линии на озере Комо, постр…
Квартира 2 спальни в Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 235,000
Новая, полностью меблированная квартира в кондоминиуме из 6 квартир. Расположена на втором…
Дом 11 комнат в Терни, Италия
Дом 11 комнат
Терни, Италия
11 Количество комнат 250 м²
Цена по запросу
Фермерский дом будет восстановлен с хорошей структурой воздушного пространства из старого ки…
Вилла в Lerici, Италия
Вилла
Lerici, Италия
230 м²
€ 1,600,000
KK-100317. Вилла (продажа) » Италия » Лигурия » ЛеричиВилла основная в 160квм + прилегающая …
Вилла 5 спален в Moniga del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Moniga del Garda, Италия
6 Количество комнат 600 м²
€ 2,500,000
GH-V000879. Престижный дом в Монига дель ГардаВ Монига дель Гарда, выставлена на продажу ПРЕ…
Вилла 2 спальни в Zambrone, Италия
Вилла 2 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат 82 м²
€ 170,000
Baia di Mezzaluna – небольшой комплекс из отдельно стоящих вилл, для которого характерен вну…
Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
1 060 м²
Цена по запросу
Участок с более чем снесенным зданием. Площадь 1.060 кв.м. Поверхность ( SUL ) 636 кв.м. с м…
Дом 8 спален в Флоренция, Италия
Дом 8 спален
Флоренция, Италия
400 м²
€ 3,303,700
Роскошный дом расположен неподалеку от Флоренции, в регионе Кьянти, Тоскана. Из дома открыв…
Квартира 1 спальня в Верона, Италия
Квартира 1 спальня
Верона, Италия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 178,000
Квартиры в новой резиденции из 7 квартир, в двух шагах от центра города. Дом стоит в окружен…
Вилла 4 спальни в Tremezzina, Италия
Вилла 4 спальни
Tremezzina, Италия
11 Количество комнат 5 ванных комнат 350 м²
€ 3,050,000
Озеро Комо Тремеццина: В тихом жилом районе с прекрасным видом на озеро в продаже элегантн…
Дом в Терни, Италия
Дом
Терни, Италия
2 000 м²
€ 100,000
Участок под застройку расположен в уединенном месте. Возможность разделения на две отдельные…
Realting.com
Перейти