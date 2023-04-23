Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Сицилия
  4. Сиракуза
  5. Francofonte

Жильё в Francofonte, Италия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла 3 спальни в Moniga del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Moniga del Garda, Италия
4 Количество комнат 250 м²
€ 2,980,000
ABI-937A. Великолепная полностью меблированная вилла с превосходным видом на озеро Гарда Пре…
Вилла в Montorfano, Италия
Вилла
Montorfano, Италия
500 м²
€ 1,300,000
VB-11103. Красивая уедененная вилла недалеко от Комо Великолепная собственность площадь…
Дом в Монтесильвано, Италия
Дом
Монтесильвано, Италия
6 000 м²
Цена по запросу
Участок на берегу моря площадью 6000 квадратных метров, из которых 2000 2000 жилых и 2000 ко…
Вилла 5 спален в Rosarno, Италия
Вилла 5 спален
Rosarno, Италия
3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 314,794
Видовая трехэтажная вилла в уникальном городке Капо Ватикано на Побереж…
Квартира 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
4 Количество комнат 130 м²
€ 930,000
KK-2Q12. Апартаменты у моря в Лигурии - Пентхаус у моря в Сан-РемоВсего в 20 метрах от моря …
Вилла 3 спальни в Brienno, Италия
Вилла 3 спальни
Brienno, Италия
4 Количество комнат 270 м²
€ 2,200,000
VB-WERTY. Восхитительная вилла на первой линии озера КомоВилла располагает частным доком, пр…
Дом 16 комнат в Терни, Италия
Дом 16 комнат
Терни, Италия
16 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Дом отдыха на двух этажах плюс аксессуары Структура из старого кирпича в хорошем состоянии У…
Квартира 2 спальни в Sirmione, Италия
Квартира 2 спальни
Sirmione, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 630,000
В местечке Пунта Гро, знаменитого городка Сирмионе, в нескольких метрах от озера, мы предлаг…
Квартира 2 спальни в Oliveto, Италия
Квартира 2 спальни
Oliveto, Италия
3 Количество комнат 80 м²
€ 345,000
LH-6T90. Квартира с новым ремонтом и видом на море в Италии, Лигурия, ИмперияВ красивом и не…
Квартира 1 спальня в Рим, Италия
Квартира 1 спальня
Рим, Италия
2 Количество комнат 55 м²
€ 165,000
AG-090117. Апартаменты в элитном комплексеПродажа апартаментов в Ачилии (Рим). Квартира расп…
Квартира 3 спальни в Милан, Италия
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
4 Количество комнат 160 м²
€ 1,600,000
VB-50004. Квартира в двух шагах от Дуомо в МиланеВ самом сердце Милана в элегантном здании н…
Квартира 1 спальня в Toscolano Maderno, Италия
Квартира 1 спальня
Toscolano Maderno, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 195,700
На берегу волшебного озера Гарда, в чудесном городке Мадерно, расположилась очаровательная р…
Realting.com
Перейти