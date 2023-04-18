Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Эмилия-Романья
  4. Виллы

Купить вилла в Форли-Чезена, Италия

Unione dei comuni Valle del Savio
1
Unione di Comuni della Romagna Forlivese
1
Чезена
1
Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Чезена, Италия
Вилла 5 спален
Чезена, Италия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 5 319 м² Количество этажей 1
€ 460,000
HILLSIDE STONE VILLAНа холмах Фратта Терме мы предлагаем на продажу уникальное решение.Стары…
Вилла 3 спальнив Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
Вилла 3 спальни
Castrocaro Terme e Terra del Sole, Италия
5 ванных комнат 370 м²
€ 2,500,000
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…

Параметры недвижимости в Форли-Чезена, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти