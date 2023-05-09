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Особняки в Флоренция, Италия

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2 объекта найдено
Особняк 10 спален в Флоренция, Италия
Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 065 м²
Количество этажей 3
€ 5,900,000
Особняк 10 спален в Флоренция, Италия
Особняк 10 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 3
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Флоренция, Италия

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