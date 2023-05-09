Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тоскана
  4. Флоренция
  5. Квартиры

Квартиры в Флоренция, Италия

Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 5 спален в Флоренция, Италия
Квартира 5 спален
Флоренция, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€ 890,000
Квартира 3 спальни в Флоренция, Италия
Квартира 3 спальни
Флоренция, Италия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€ 1,150,000

Параметры недвижимости в Флоренция, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти