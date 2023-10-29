Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Италия
  4. Фьюмичино
  5. Виллы

Виллы в Фьюмичино, Италия

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вилла в Тоскана, Италия
Вилла
Тоскана, Италия
Площадь 300 м²
Италия Кастильоне-делла-Пескайя Двухуровневая вилла с прекрасным видом на море Площадь 30…
€2,06 млн
Вилла 5 спален в Терни, Италия
Вилла 5 спален
Терни, Италия
Комнаты 6
Площадь 700 м²
VB-14657. Красивая современная вилла на озере Маджоре в МонваллеКрасивая современная вилла н…
€2,18 млн
Дом 7 комнат с ванной в Терни, Италия
Дом 7 комнат с ванной
Терни, Италия
Комнаты 7
Площадь 140 м²
Дом в историческом центре в нескольких шагах от главной площади Четыре уровня с входом на пе…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни в Gargnano, Италия
Вилла 3 спальни
Gargnano, Италия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
В Гарньяно, в красивой местечке Богльяко, мы предлагаем к продаже виллу с частным садом, в д…
€740,000
Квартира 2 спальни в Belgirate, Италия
Квартира 2 спальни
Belgirate, Италия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
PL-PR-A00. Светлая квартира с террасамиВ двух шагах от озера и исторического центра города, …
€218,120
Дом 9 комнат с Spalni в Терни, Италия
Дом 9 комнат с Spalni
Терни, Италия
Комнаты 9
Площадь 310 м²
Отремонтированный дом в 2004 году с железобетонной конструкцией и кирпичным экстерьером уста…
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Arco, Италия
Квартира 2 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Arco, Италия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Мы предлагаем на продажу недвижимость в новой резиденции "AI GIARDINI", которая поднимется у…
€391,600
Вилла 4 спальни в Manerba del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Manerba del Garda, Италия
Комнаты 5
Площадь 315 м²
GH-PV001536. Великолепная современная вилла с бассейномРасположена в красивом спокойном мес…
€1,88 млн
Вилла 5 спален в Castiglione della Pescaia, Италия
Вилла 5 спален
Castiglione della Pescaia, Италия
Комнаты 6
Площадь 240 м²
SG-Vi_ GR_139_Desideri2. Двух-уровневая вилла с видом на море в Пунта АлаДвух-уровневая вилл…
€1,64 млн
Квартира 3 спальни в Сан-Ремо, Италия
Квартира 3 спальни
Сан-Ремо, Италия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
LH-2Q51. Квартира с видом на море в Сан-Ремо, Лигурия, ИталияВ одном из самых престижных, ут…
€743,592
Вилла в Montorfano, Италия
Вилла
Montorfano, Италия
Площадь 500 м²
VB-11103. Красивая уедененная вилла недалеко от Комо Великолепная собственность площадью 500…
€1,29 млн
Вилла 2 спальни в Moniga del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Moniga del Garda, Италия
Комнаты 3
Площадь 480 м²
GH-PV001667. Вилла в комплексе с бассейномПредлагаемая нами вилла находится в нескольких шаг…
€456,070
Realting.com
Перейти