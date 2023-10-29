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Таунхаусы в Фьюмичино, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Фьюмичино, Италия
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Фьюмичино, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Продается трех уровневая вилла, общей площадью 120 кв.м., с террасой и садом. Вилла находитс…
€229,000
Realting.com
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