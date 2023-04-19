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Купить недвижимость в Fiesole, Италия

1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Pian di San Bartolo, Италия
Таунхаус 3 спальни
Pian di San Bartolo, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 1,200,000
На улице Via Bolognese, в престижном и уникальном месте, c одним из самых красивых видов на …
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