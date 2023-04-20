Купить недвижимость в Феррара, Италия

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Италия
Эмилия-Романья
Феррара
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Cento
8
Unione Alto Ferrarese
8
Феррара
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9 объектов найдено
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Вилла
Феррара, Италия
1 250 м²
€ 2,140,000
BG-CC859. Продается особняк 1760 года, в красивом историческом местеВ регионе Эмилия-Романья…
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
€ 320,000
Независимые виллы в РенаццоНедвижимостьНезависимые виллы в Ренаццо в & nbsp; CLASS A & nbsp;…
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 520,000
Двухквартирная вилла в ЧентоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ченто. Престижная …
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
167 м²
€ 350,000
Двухквартирная вилла в РенаццоНедвижимостьДвухквартирная вилла в КЛАССЕ А в Ренаццо. 167 ква…
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 420,000
Вилла на три семьи в ЧентоНедвижимостьВеликолепная трехсемейная вилла в Ченто площадью 180 к…
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
€ 1,000,000
Вилла в сельской местности в Ченто Собственность Вилла в сельской местности в Ченто.& …
Вилла 4 спальни
Renazzo, Италия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
161 м²
€ 320,000
Четырехсемейная вилла в РенаццоНедвижимостьВилла на четыре семьи в классе А площадью 161 кв.…
Вилла 3 спальни
Cento, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
164 м²
€ 400,000
Три - семейная вилла в ЧентоНедвижимостьВеликолепная вилла на три - в Ченто, площадью 164 кв…
Вилла 3 спальни
Renazzo, Италия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
155 м²
€ 370,000
Двухквартирный дом в Ренаццо Собственность Двухквартирный дом в КЛАССЕ А в Ренаццо. 15…
Параметры недвижимости в Феррара, Италия
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