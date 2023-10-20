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Виллы в Фермо, Италия

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1 объект найдено
Вилла 8 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Pedaso, Италия
Вилла 8 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Pedaso, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
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€1,000,000

Параметры недвижимости в Фермо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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