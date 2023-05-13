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Жильё с видом на горы в Фермо, Италия

Sant Elpidio a Mare
7
1 объект найдено
Вилла 8 спален в Pedaso, Италия
Вилла 8 спален
Pedaso, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
€ 1,000,000
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Параметры недвижимости в Фермо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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