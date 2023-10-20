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Квартиры в Фермо, Италия

Sant Elpidio a Mare
3
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5 объектов найдено
Квартира 5 комнат в Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 5 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 5
Площадь 70 м²
Квартира на первом этаже около 70 квадратных метров с наружным асфальтированным внутренним д…
€60,000
Квартира 4 комнаты в Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 4 комнаты
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Недавно построенный чердак на втором этаже. Панорамный вид на море. Две спальни, ванная комн…
€145,000
Квартира 4 комнаты в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
Комнаты 4
Площадь 60 м²
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
Квартира 9 комнат в Montappone, Италия
Квартира 9 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 9
Площадь 160 м²
160 кв.м. квартира с 100 кв.м. Аттик гараж Гараж Подвал Общее состояние
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты с Spalni в Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Квартира построена в 2002 году на 2-м этаже с гостиной с мини-кухней, две спальни, ванная ко…
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Фермо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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