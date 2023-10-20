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Жильё в Фермо, Италия

Sant Elpidio a Mare
4
26 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 4 комнаты
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Недавно построенный чердак на втором этаже. Панорамный вид на море. Две спальни, ванная комн…
€145,000
Квартира 5 комнат в Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 5 комнат
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 5
Площадь 70 м²
Квартира на первом этаже около 70 квадратных метров с наружным асфальтированным внутренним д…
€60,000
Дом в Lapedona, Италия
Дом
Lapedona, Италия
Площадь 5 000 м²
Площадь здания, состоящая из пяти участков по 1000 м2 каждый с широким видом на море - жилое…
Цена по запросу
Дом 7 комнат в Lapedona, Италия
Дом 7 комнат
Lapedona, Италия
Комнаты 7
Площадь 130 м²
Панорамный дом в историческом центре с видом на море. Три уровня в дополнение к чердаку ( не…
€110,000
Таунхаус 10 комнат в Montottone, Италия
Таунхаус 10 комнат
Montottone, Италия
Комнаты 10
Площадь 300 м²
Одиночная вилла с большим внутренним двором и земельным участком. Три уровня, первый этаж, п…
€220,000
Дом 12 комнат в Montappone, Италия
Дом 12 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 12
Площадь 300 м²
Жилой участок около 1000 квадратных метров с прекрасным видом на море. Подвал 650 квадратных…
Цена по запросу
Дом в Lapedona, Италия
Дом
Lapedona, Италия
Площадь 30 000 м²
Дом отдыха на двух этажах плюс аксессуары Структура из старого кирпича в хорошем состоянии У…
Цена по запросу
Дом в Campofilone, Италия
Дом
Campofilone, Италия
Площадь 15 000 м²
Связанный с домом ( другой жилой дом ) отремонтирован на двух уровнях Аксессуары сгущены ( b…
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Montottone, Италия
Квартира 4 комнаты
Montottone, Италия
Комнаты 4
Площадь 60 м²
Ссылочный номер: N1356 Название недвижимости: Casa Marino Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
Дом 8 комнат в Campofilone, Италия
Дом 8 комнат
Campofilone, Италия
Комнаты 8
Площадь 160 м²
Сельский дом площадью 260 кв.м. с 1980-х годов в отличном состоянии на трех уровнях с гостин…
Цена по запросу
Дом 10 комнат с Spalni в Falerone, Италия
Дом 10 комнат с Spalni
Falerone, Италия
Комнаты 10
Площадь 250 м²
Renovated farmhouse (2006) on two floors with courtyard and land for about 3,000 square mete…
Цена по запросу
Дом 11 комнат с Spalni в Montappone, Италия
Дом 11 комнат с Spalni
Montappone, Италия
Комнаты 11
Площадь 400 м²
Отремонтированный дом в главном здании (достраивается пристройка и смежный аксессуар) Год 20…
Цена по запросу
Дом 14 комнат с Spalni в Campofilone, Италия
Дом 14 комнат с Spalni
Campofilone, Италия
Комнаты 14
Площадь 300 м²
Casale море 300 кв.м. с зависимостью 30 кв.м. и земли около 2,0 га с оливковыми и сосновыми …
Цена по запросу
Квартира 9 комнат в Montappone, Италия
Квартира 9 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 9
Площадь 160 м²
160 кв.м. квартира с 100 кв.м. Аттик гараж Гараж Подвал Общее состояние
Цена по запросу
Дом в Sant Elpidio a Mare, Италия
Дом
Sant Elpidio a Mare, Италия
Площадь 7 000 м²
Участок под застройку 7000 квадратных метров для максимального объема 270 кубических метров …
Цена по запросу
Таунхаус 13 комнат в Montappone, Италия
Таунхаус 13 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 13
Площадь 400 м²
В красивом панорамном положении на окраине деревни, это свойство в отличном состоянии (постр…
Цена по запросу
Таунхаус 10 комнат в Lapedona, Италия
Таунхаус 10 комнат
Lapedona, Италия
Комнаты 10
Площадь 270 м²
Отдельный полуоткрытый (внутренне недостроенный) с продажами в морской стороне, состоящий из…
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты с Spalni в Sant Elpidio a Mare, Италия
Квартира 4 комнаты с Spalni
Sant Elpidio a Mare, Италия
Комнаты 4
Площадь 80 м²
Квартира построена в 2002 году на 2-м этаже с гостиной с мини-кухней, две спальни, ванная ко…
Цена по запросу
Дом 11 комнат в Montappone, Италия
Дом 11 комнат
Montappone, Италия
Комнаты 11
Площадь 250 м²
Ферма для ремонта в красивом живописном месте находится на двух этажах хорошего размера в ст…
Цена по запросу
Дом 8 комнат в Lapedona, Италия
Дом 8 комнат
Lapedona, Италия
Комнаты 8
Площадь 240 м²
Cottage to be renovated with sea view and 800 square meters of courtyard Possibility of anne…
Цена по запросу
Дом 10 комнат в Montottone, Италия
Дом 10 комнат
Montottone, Италия
Комнаты 10
Площадь 200 м²
В центре дома небесная земля была заброшена трехэтажное сооружение с кирпичным и деревянным …
Цена по запросу
Дом 11 комнат с Spalni в Massa Fermana, Италия
Дом 11 комнат с Spalni
Massa Fermana, Италия
Комнаты 11
Площадь 220 м²
Ссылочный номер: N449 Имя свойства: Casa Mucci Местоположение: В стране Город/город: …
Цена по запросу
Дом 14 комнат с Spalni в Massa Fermana, Италия
Дом 14 комнат с Spalni
Massa Fermana, Италия
Комнаты 14
Площадь 300 м²
Ссылочный номер: N1390 Название недвижимости: Casa Maccan Расположение: в стране Город / …
Цена по запросу
Дом 15 комнат с Spalni в Massa Fermana, Италия
Дом 15 комнат с Spalni
Massa Fermana, Италия
Комнаты 15
Площадь 300 м²
Reference number: N1185 Property name: Casa Alfa Location: In country Town/City: Zo…
Цена по запросу
Дом в Montottone, Италия
Дом
Montottone, Италия
Площадь 120 м²
Площадь здания в старом городе всего в нескольких шагах от площади. Возможность реализовать …
Цена по запросу
Вилла 8 спален с парковкой, с балконом, с террасой в Pedaso, Италия
Вилла 8 спален с парковкой, с балконом, с террасой
Pedaso, Италия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
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€1,000,000

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Параметры недвижимости в Фермо, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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