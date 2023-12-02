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Виллы в Emilia Romagna - Forl-Cesena, Италия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни вилла, с nedvizhimost v italii, с villa v italii в Predappio, Италия
Вилла 3 спальни вилла, с nedvizhimost v italii, с villa v italii
Predappio, Италия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
На панорамной возвышенности, в курортной зоне Кастрокаро-Терме, провинции Форли-Чезена, в ре…
€5,50 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Emilia Romagna - Forl-Cesena, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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