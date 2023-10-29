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Дома в Fano, Италия

1 объект найдено
Вилла 5 спален в Fano, Италия
Вилла 5 спален
Fano, Италия
Комнаты 6
Площадь 770 м²
BG-CC1118. Продается вилла конца 19 века площадью 450 кв.мВ престижной зоне Фано (Марке), с …
€3,75 млн
Realting.com
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