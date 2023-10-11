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Жильё возле озера в Faggeto Lario, Италия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Faggeto Lario, Италия
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Faggeto Lario, Италия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
€1,50 млн

Параметры недвижимости в Faggeto Lario, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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