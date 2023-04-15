Купить вилла с бассейном в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия

Квартира 1 спальня Polpenazze del Garda, Италия 3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²

€ 185,000

Мы предлагаем к продаже прекрасную двухкомнатную квартиру в городке Сойяно-дель-Лаго на втор…