Италия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Италии
Новые дома в Италии
Все новостройки в Италии
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Италии
Жилая
Квартира в Италии
Пентхаус
Дом в Италии
Вилла
Замок
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Италии
Элитная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Италии
Отель
Производство
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Италии
Найти агента в Италии
Агентства недвижимости в Италии
Агенты в Италии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Италии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Италия
Трентино - Альто-Адидже
Больцано - Боцен
Виллы
Купить вилла с бассейном в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия
Вилла
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 5 спален
Moltrasio, Италия
6 Количество комнат
390 м²
€ 1,950,000
VB-VMLux. Отдельно стоящая вилла в нескольких метрах от озераВилла окружена вековым парком п…
Квартира 1 спальня
Polpenazze del Garda, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 185,000
Мы предлагаем к продаже прекрасную двухкомнатную квартиру в городке Сойяно-дель-Лаго на втор…
Вилла 2 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат
82 м²
€ 170,000
Baia di Mezzaluna – небольшой комплекс из отдельно стоящих вилл, для которого характерен вну…
Квартира 2 спальни
Griante, Италия
3 Количество комнат
83 м²
€ 295,000
VB-10021LN. Отреставрированные апартаменты в ГриантеГрациозные линии для градициозной жизни.…
Дом 9 комнат
Терни, Италия
9 Количество комнат
240 м²
Цена по запросу
Reference number: N572 Property name: Casa Berd Location: In country Town/City: Zon…
Квартира 2 спальни
Менаджо, Италия
3 Количество комнат
62 м²
€ 320,000
VB-10065. Резиденция ЛивияРезиденция расположена на озеро Комо в деревне Кроче дель Менаджо,…
Вилла 2 спальни
San Felice del Benaco, Италия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 890,000
Предлагаем к продаже великолепную двухэтажную виллу, расположенную в одном из самых эксклюзи…
Квартира 2 спальни
Ospedaletti, Италия
3 Количество комнат
125 м²
€ 675,000
LH-1Q37. Новая квартира в вилле в Оспедалетти (Лигурия)В престижном районе вилл в Оспедалетт…
Квартира 2 спальни
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
60 м²
€ 158,262
Трёхкомнатные меблированные квартира, 60 кв.м: гостиная с оборудованной электроприборами, ку…
Квартира 2 спальни
Toscolano Maderno, Италия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 278,100
На берегу озера в городке Мадерно, расположилась очаровательная резиденция с бассейном. В эт…
Квартира 3 спальни
Sirmione, Италия
4 Количество комнат
230 м²
€ 1,500,000
ABI-1066А. Престижный аттик с превосходным видом на озеро ГардаУникальное предложение на 1-й…
Вилла 14 спален
Marco, Италия
25 Количество комнат
18 ванных комнат
5 000 м²
€ 4,160,000
Мы предлагаем к продаже ферму "Maso Speron d'Oro", много лет управляемую семьей Cipriani, ра…
Параметры недвижимости в Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla strada del vino, Италия
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты